Automatisierung verkürzt Bearbeitungszeiten und steigert die Produktivität bei der Schadensbearbeitung
Ein führender Versicherer hatte Schwierigkeiten, mit dem steigenden Schadenvolumen Schritt zu halten, da er weiterhin auf manuelle, papierintensive Prozesse setzte. Die Mitarbeiter verbrachten Stunden damit, Dokumente zu prüfen, Daten neu einzugeben und sich in veralteten Systemen zurechtzufinden – und konnten so nur 15 Anträge pro Tag bearbeiten. In einer Branche, in der Geschwindigkeit und Genauigkeit entscheidend sind, bedrohte dieser Engpass Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.
Angesichts der steigenden Kundenerwartungen und Betriebskosten benötigte der Versicherer eine skalierbare Lösung, um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen und den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich auf wertvollere Aufgaben zu konzentrieren. Das Mandat war klar: Modernisierung war nicht nur optional – sie war unerlässlich.
Um seinen Schadensprozess zu modernisieren, arbeitete der Versicherer mit Salient Process, einem IBM Gold Business Partner, zusammen, um maßgeschneiderte Automatisierungs- und KI-Lösungen zu implementieren. Salient arbeitete eng mit dem Kunden zusammen, um Workflows zu planen, Automatisierungsmöglichkeiten zu identifizieren und eine reibungslose Einführung zu gewährleisten.
Salient implementierte die IBM Robotic Process Automation (RPA)-Technologie, die half, sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren, sowie die IBM Business Automation Workflow- Plattform, die Mitarbeiterprozesse digitalisierte und optimierte. Zusätzlich halfen die KI-Lösungen der IBM watsonx-Suite dem Versicherer, große Sprachmodelle (LLMs) zu nutzen, um Daten aus komplexen, inhaltsreichen Dokumenten zu extrahieren.
Das Ergebnis? Ein Wandel hin zu intelligenter Automatisierung, der Fehler reduzierte und die Schadensbearbeitung in einen schnelleren, intelligenteren und skalierbaren Prozess verwandelte – ermöglicht durch das Geschäftstalent des Versicherers, die Expertise von Salient Process und die Technologie von IBM.
„Durch die Integration von IBM RPA, Business Automation Workflow und IBM watsonx konnte der Kunde die Anzahl der bearbeiteten Anträge von 15 pro Tag auf bis zu 288 steigern – was einer 20-fachen Produktivitätssteigerung und einer viermal schnelleren Zykluszeit entspricht“, sagte French.
Die intelligente Dokumentenverarbeitung half dem Versicherer, den Betrieb zu skalieren und die Wachstumsziele früher als geplant zu übertreffen. Optimierte Workflows und schnellere Bearbeitungszeiten haben die Kundenzufriedenheit gesteigert und dem Versicherer einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Auch heute noch ist Salient Process ein verlässlicher Partner, während der Versicherer neue digitale Innovationen erforscht, die mit Automatisierungs- und KI-Lösungen von IBM entwickelt wurden.
Salient Process wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Cheyenne, Wyoming. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der Geschäftsautomatisierung an und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Abläufe zu optimieren und die Prozessergebnisse an den Unternehmenszielen auszurichten. Sie bieten prozessorientierte KI, Prozessabbildung, Data Mining, Entscheidungsmanagement, RPA und Workflow-Automatisierung, um Effizienz und Kosteneinsparungen zu steigern. Salient arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die die Schadensbearbeitung automatisieren und skalierbares Wachstum ermöglichen.
