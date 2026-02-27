IBM arbeitete mit ROX Hi-Tech Ltd zusammen, um eine Kombination aus IBM Power- und Speicherlösungen zu entwickeln und zu implementieren, die die Geschäftskontinuität durch zuverlässiges Failover stärkt und gleichzeitig das Risiko der Notfallwiederherstellung ohne Umstellung oder Neugestaltung bestehender Umgebungen verringert.

ROX Hi-Tech hat die Transformation durch eine Reihe strukturierter, tiefgehender technischer Workshops vorangetrieben, die Infrastruktur, SAP-Anwendungen und Sicherheit umfassten und so eine starke Abstimmung der Stakeholder sowie Vertrauen in die Wiederherstellungsziele ermöglichten. Ein Proof of Concept auf IBM Power® Virtual Server, ergänzt durch detaillierte Fähigkeitsdemonstrationen, bestätigte die Widerstandsfähigkeit, Leistung und nahtlose Integrationsbereitschaft der Plattform. Parallel dazu entwarf ROX Hi-Tech eine robuste SAP HANA-Notfallwiederherstellungsarchitektur auf PowerVS für heterogene Umgebungen, mit frühzeitiger und aktiver Einbindung von SAP-Experten, um eine vollständige Übereinstimmung mit den ERP-Kernprozessen sicherzustellen.

Die Lösung modernisierte den Notfallwiederherstellungsansatz des Kunden, indem sie resiliente Infrastruktur auf IBM Power Virtual Server bereitstellte und SAP HANA-native Replikation implementierte, um kontinuierliche Datensynchronisation und schnelle Wiederherstellung über Umgebungen hinweg zu ermöglichen.

IBM Cloud® Object Storage wurde integriert, um ein sicheres, skalierbares Repository für Backup und Wiederherstellung bereitzustellen, den Datenschutz zu stärken und eine zuverlässige Wiederherstellung im Katastrophenfall zu unterstützen. Das Notfallwiederherstellungs-Framework wurde nahtlos in SAP-Systeme integriert, die auf PowerVS gehostet wurden, was eine robuste, standardorientierte Geschäftskontinuitäts-Grundlage ermöglichte.

Der Schritt ermöglichte auch den Übergang von kapitalintensiver Infrastruktur zu einem OpEx-basierten Cloud-Modell und bot gleichzeitig Zugang zu mehr als 250 IBM Cloud-Services, um zukünftige Skalierbarkeit und Innovation zu unterstützen. Durch diese Zusammenarbeit lieferten IBM und ROX Hi-Tech eine sichere, zukunftsfähige Notfallwiederherstellungslösung, die sich von alternativen Cloud-Plattformen abhebt.