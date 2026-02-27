ROX Hi-Tech und IBM liefern sichere, skalierbare Notfallwiederherstellung auf IBM Power Virtual Server
Ein globales Unternehmen, das unternehmenskritische SAP HANA-Workloads ausführte, erlebte einen längeren Produktionsausfall vor Ort, der den Betrieb störte und ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Geschäftskontinuität aufwarf. In einer Branche, in der sich Ausfallzeit direkt auf die Produktivität, den Umsatz und die Verpflichtungen gegenüber Kunden auswirken, erkannte die Unternehmensleitung die Notwendigkeit, die Notfallwiederherstellungs-Funktionen zu stärken.
Neben der Wiederherstellung des Vertrauens benötigte die Organisation eine DR-Lösung, die den Branchenstandards entsprach, Risiken minimierte und kostspielige Plattformwechsel oder architektonische Änderungen vermied. Traditionelle Ansätze waren kapitalintensiv, langsam in der Umsetzung und boten nicht die nötige Flexibilität, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen. Die Herausforderung war klar: Verbesserung der Resilienz und Wiederherstellungsgeschwindigkeit für SAP HANA bei gleichzeitiger Kostenkontrolle und Sicherstellung der langfristigen Skalierbarkeit.
IBM arbeitete mit ROX Hi-Tech Ltd zusammen, um eine Kombination aus IBM Power- und Speicherlösungen zu entwickeln und zu implementieren, die die Geschäftskontinuität durch zuverlässiges Failover stärkt und gleichzeitig das Risiko der Notfallwiederherstellung ohne Umstellung oder Neugestaltung bestehender Umgebungen verringert.
ROX Hi-Tech hat die Transformation durch eine Reihe strukturierter, tiefgehender technischer Workshops vorangetrieben, die Infrastruktur, SAP-Anwendungen und Sicherheit umfassten und so eine starke Abstimmung der Stakeholder sowie Vertrauen in die Wiederherstellungsziele ermöglichten. Ein Proof of Concept auf IBM Power® Virtual Server, ergänzt durch detaillierte Fähigkeitsdemonstrationen, bestätigte die Widerstandsfähigkeit, Leistung und nahtlose Integrationsbereitschaft der Plattform. Parallel dazu entwarf ROX Hi-Tech eine robuste SAP HANA-Notfallwiederherstellungsarchitektur auf PowerVS für heterogene Umgebungen, mit frühzeitiger und aktiver Einbindung von SAP-Experten, um eine vollständige Übereinstimmung mit den ERP-Kernprozessen sicherzustellen.
Die Lösung modernisierte den Notfallwiederherstellungsansatz des Kunden, indem sie resiliente Infrastruktur auf IBM Power Virtual Server bereitstellte und SAP HANA-native Replikation implementierte, um kontinuierliche Datensynchronisation und schnelle Wiederherstellung über Umgebungen hinweg zu ermöglichen.
IBM Cloud® Object Storage wurde integriert, um ein sicheres, skalierbares Repository für Backup und Wiederherstellung bereitzustellen, den Datenschutz zu stärken und eine zuverlässige Wiederherstellung im Katastrophenfall zu unterstützen. Das Notfallwiederherstellungs-Framework wurde nahtlos in SAP-Systeme integriert, die auf PowerVS gehostet wurden, was eine robuste, standardorientierte Geschäftskontinuitäts-Grundlage ermöglichte.
Der Schritt ermöglichte auch den Übergang von kapitalintensiver Infrastruktur zu einem OpEx-basierten Cloud-Modell und bot gleichzeitig Zugang zu mehr als 250 IBM Cloud-Services, um zukünftige Skalierbarkeit und Innovation zu unterstützen. Durch diese Zusammenarbeit lieferten IBM und ROX Hi-Tech eine sichere, zukunftsfähige Notfallwiederherstellungslösung, die sich von alternativen Cloud-Plattformen abhebt.
Im Anschluss an die Transformation hat das Unternehmen seine Geschäftskontinuität und Disaster-Recovery-Situation für geschäftskritische Workloads erheblich gestärkt. Die modernisierte Umgebung reduzierte das Ausfallzeitrisiko um bis zu 80 % und verbesserte die Leistung um 30 %, was zuverlässigere Betriebsabläufe und eine schnellere Wiederherstellung bei Unterbrechungen ermöglichte.
Die Lösung bietet nicht nur Stabilität und Leistung, sondern auch eine skalierbare, sichere und zukunftsorientierte IT-Basis, die ein langfristiges Wachstum unterstützt. Durch die Einführung eines OpEx-basierten Cloud-Modells auf IBM Power Virtual Server verbesserte das Unternehmen seine Kostenflexibilität und erhielt gleichzeitig Zugang zu einem breiten Ökosystem von IBM Cloud Services. Mit der automatisierten Wiederherstellung, verbesserter Governance und Unternehmenszuverlässigkeit ist der Kunde besser positioniert, um sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anzupassen und mit Zuversicht zu skalieren, unterstützt durch die fortlaufende Partnerschaft zwischen IBM und ROX Hi-Tech.
ROX Hi-Tech Ltd. ist ein strategischer IT-Lösungsanbieter, der sich auf Infrastruktur-, SAP-, Cloud- sowie Netzwerk- und Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Das in Indien gegründete Unternehmen arbeitet mit globalen Unternehmen branchenübergreifend zusammen, um robuste, zukunftsfähige IT-Umgebungen zu entwerfen, einzusetzen und zu verwalten. Dabei werden branchenführende Technologien von IBM und SAP genutzt.
IBM Power Virtual Server bietet sichere, skalierbare Infrastruktur-as-a-Service für den Betrieb von geschäftskritischen Workloads in der Cloud. Es ermöglicht die Einführung von Hybrid Cloud, die schnelle Migration von Workloads und eine zuverlässige Notfallwiederherstellung bei gleichzeitiger Wahrung der Konsistenz mit lokalen IBM Power-Umgebungen.
