Wenn wir an Rom denken, denken wir oft an seine reiche Geschichte und Kultur. Das Kolosseum und das Pantheon kommen mir in den Sinn, ebenso wie die wunderbare Kunst und Küche, für die die Stadt berühmt ist. Rom ist jedoch auch eine moderne Stadt mit einer lebendigen Bevölkerung von 2,87 Millionen Bürgern, die jeden Tag die neueste Technologie nutzen.