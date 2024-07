rku.it nutzte seine verbesserte Infrastruktur und verbesserte Automatisierung optimal aus und arbeitete mit CANCOM zusammen, um die Bereitstellungszeit für neue SAP HANA-Instanzen zu verkürzen und die Bereitstellungszeit von etwa drei Stunden auf nur eine Stunde zu verkürzen. „Zeitersparnis ist entscheidend, wenn wir immer mehr SAP HANA-Systeme hinzufügen“, bestätigt Kaspereit. „Da wir eine neue Instanz dreimal schneller bereitstellen können, können wir flexibler auf Kundenanfragen reagieren, unsere geschäftliche Agilität verbessern und die Kundenzufriedenheit erhöhen.“

Für rku.it ist die Fähigkeit des IBM Power E950, Speicher- und Rechenressourcen effektiver zu nutzen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. „Da sich die Anforderungen unserer Arbeitslast im Laufe der Zeit änderten, konnten wir unseren Gesamtspeicher pro Kernkonfiguration unserer IBM Power-Server flexibel und transparent um den Faktor 4,8 erhöhen, um die wachsende Anzahl von SAP S4/HANA- und SAP HANA-Instanzen zu bewältigen“, erklärt Kaspereit.

„Diese 4,8-fache Steigerung war notwendig, um eine optimale Performance für SAP HANA In-Memory-Datenbanken zu erreichen“, so Kaspereit weiter. „Mit IBM Power-Lösungen können wir mithilfe von IBM PowerVM den Arbeitsspeicher, den wir virtuellen Instanzen zuweisen, unabhängig von den Rechenressourcen erhöhen. Funktionen wie Mikropartitionierung und gemeinsam genutzte Prozessorpools geben uns die Möglichkeit, mehr Datenbanken und Anwendungen, einschließlich Entwicklungs- und Produktionssystemen, auf einem einzigen physischen Server zu packen und so unsere Rechen- oder Speicherkapazität zu maximieren. Genau das ist es, was die Lösung kommerziell jeder anderen Option auf dem Markt überlegen macht.“

Aber für rku.it werden die Vorteile noch weiter reichen. Mit dem Aufkommen intelligenter Zählerdienste, die von SAP for Utilities-Lösungen unterstützt werden, musste das Unternehmen beispielsweise plötzlich Daten von fünf Millionen IoT-Sensoren verarbeiten. Dank der skalierbaren und leistungsstarken IBM Power-Plattform konnte rku.it einfach mehr Kapazität für seine SAP for Utilities-Lösungen in seine bestehende Geschäftswelt integrieren, anstatt zusätzliche Hardware zu kaufen, zu installieren und zu verwalten. Die einzigen Anpassungen, die häufig erforderlich sind, sind Änderungen der Speicherzuordnung, wenn die Datenmengen wachsen. Dank IBM PowerVM kann rku.it Kapazitäten schnell und einfach an die Kundenanforderungen anpassen.

Ein Schlüsselelement des rku.it-Ansatzes basiert auf Virtualisierung. „Indem wir beispielsweise SAP S/4HANA-Anwendungen und die zugehörigen Datenbanken auf demselben physischen Server ausführen, können wir die virtuelle LAN-Funktion nutzen, die eine ultraschnelle Kommunikation zwischen den logischen Partitionen ermöglicht und hohe Latenzprobleme vermeidet“, so Kaspereit.

Mithilfe der IBM PowerVM Live Partition Mobility-Funktion maximiert das Unternehmen die Verfügbarkeit und Leistung weiter. Durch das dynamische Verschieben und Ausbalancieren von Workloads über die IBM Power-Infrastruktur kann rku.it eine optimierte Leistung zu Spitzenzeiten liefern und Geschäftsanwendungen auch während der Wartung und Aufrüstung der Hardware online halten.

Mit proaktiver Überwachung und integrierter Redundanz bietet IBM Power eine weitaus bessere Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit (Reliability, Availability, Serviceability, RAS). „Zum Beispiel ist der Speicher auf der IBM Power-Plattform fehlertoleranter, was das Risiko von Ausfallzeiten minimiert. Auf einigen anderen Plattformen erleben wir regelmäßig, dass Defekte der Speicherhardware zu Ausfällen führen. Das passiert bei IBM Power dank der fortschrittlichen Ausfallsicherheitsfunktionen einfach nicht, was die Geschäftskontinuität bei allen unseren Kunden erhöht“, bestätigt Kaspereit. „Darüber hinaus bietet IBM Power eine viermal höhere Speicherbandbreite als andere Architekturen, und für SAP HANA bedeutet die Speicherbandbreite direkt eine höhere Systemleistung, was den Kundenanwendungen direkte Vorteile bringt.

Die Möglichkeit der einfachen Skalierung und des Betriebs mehrerer Tenant-Datenbanken in einem einzigen SAP HANA-System bietet rku.it und seinen Kunden weiteres Kosteneinsparungspotenzial, da Anpassungen, die sich aus regulatorischen Änderungen ergeben, gemeinsam genutzt werden können, was wiederum die Betriebskosten senkt. Die Plattform unterstützt dieses Betriebsmodell, da SAP HANA ScaleUp-Instanzen mit bis zu 28 TB derzeit von SAP auf IBM Power Systems unterstützt werden. Außerdem kann das Unternehmen die Funktion Virtual Persistent Memory (Virtual PMEM) für SAP HANA auf IBM Power Systems nutzen, um die Neustart- und Wiederherstellungszeiten für große Instanzen zu verkürzen und die Auswirkungen möglicher Ausfälle zu minimieren.

Um reibungslose Abläufe zu gewährleisten, setzt rku.it auf CANCOM, IBM und SAP. „Die Unterstützung für SAP HANA auf IBM Power ist absolut hervorragend“, sagt Kaspereit. „Wir arbeiten mit mehreren Anbietern zusammen und können ehrlich sagen, dass CANCOM, IBM und SAP sich durch schnelle Antworten und geringen Verwaltungsaufwand auszeichnen und schnelle Lösungen liefern, wenn es darauf ankommt. Der SAP HANA Total Solutions Support ist ein großartiges Beispiel für diese enge Zusammenarbeit.“

Als nächstes beabsichtigt rku.it, seine Prozesse mit Infrastructure-as-Code-Implementierungen (IaC) auf Basis von IBM PowerVC und Terraform weiter zu automatisieren. „Die nächsten Schritte unseres Infrastrukturprogramms der nächsten Generation werden die Prozesse weiter beschleunigen, indem sie unter anderem ein höheres Maß an Parallelisierung ermöglichen“, so Kaspereit abschließend.

„Zusammen mit unserem Partner CANCOM bereiten wir uns bereits auf die kommenden IBM Power10 Prozessoren vor. Die Verbesserungen und die noch höhere Energieeffizienz werden uns helfen, unsere private Cloud-Infrastruktur zu optimieren, was sowohl für rku.it als auch für die Nachhaltigkeitsbemühungen unserer Kunden erhebliche Vorteile bietet. Für uns ist es ganz klar, dass IBM Power der Weg in die Zukunft ist.“