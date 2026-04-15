RFEA zentralisiert Athletendaten mit IBM watsonx.data, um evidenzbasiertes Coaching in großem Maßstab anzubieten.
Der Königliche Spanische Leichtathletikverband (RFEA), Spaniens Dachverband für Leichtathletik, hat immer wieder die Grenzen der Innovation verschoben, um seinen Athleten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
IA-THLETICS, RFEA, war Pionier bei der Nutzung von Data Science im Sport, erfasste Wearable-Telemetrie, analysierte Biomechanik mit Hochgeschwindigkeitsvideo und integrierte physiologische Metriken zur Feinabstimmung des Trainings. Diese Initiativen zeigen eine kühne Vision: die Nutzung von Daten nicht nur zur Aufzeichnung, sondern als Asset zur Optimierung der Leistung und zur Vermeidung von Verletzungen. Doch all diese Bemühungen standen vor einer gemeinsamen Herausforderung: Die Daten existierten in Silos. Athletenaufzeichnungen, Sensorstreams und Videoanalysen waren über getrennte Systeme verstreut, was es schwierig machte, Erkenntnisse zu kombinieren und schnell zu handeln. Um das volle Potenzial seiner Innovation auszuschöpfen, benötigte RFEA eine einheitliche verwaltete Dateninfrastruktur, die verschiedene Datenquellen zusammenführen, Erkenntnisse in Echtzeit liefern und den Verband auf KI-gestützte Leistungsstrategien in allen Disziplinen vorbereiten konnte.
Um diese Herausforderung zu bewältigen, ging RFEA eine Partnerschaft mit IBM und Habber Tec ein, um IA‐THLETICS zu entwickeln, eine Plattform, die alle Athletendaten in einer einzigen, kontrollierten und KI-fähigen Umgebung vereinen soll. Das war nicht nur ein technisches Upgrade; es war ein grundlegender Wandel in der Art und Weise, wie Leistungsinformationen bereitgestellt werden.
Die Lösung basiert auf IBM® watsonx.data® und bietet eine moderne Lakehouse-Architektur, die historische Aufzeichnungen mit Live-Sensorströmen, Hochgeschwindigkeitsvideos und physiologischen Daten verbindet. Durch die Standardisierung dieser vielfältigen Eingabedaten in abfragefähigen Tabellen schuf RFEA die Grundlage, die KI benötigt: saubere, vertrauenswürdige und kontextreiche Daten. Das bedeutet, dass maschinelle Lernmodelle nun biomechanische Muster erkennen, Verletzungsrisiken vorhersagen und personalisierte Trainingspläne mit viel größerer Genauigkeit empfehlen können.
Anstatt mit Tabellenkalkulationen und isolierten Systemen zu jonglieren, haben Trainer Zugriff auf ein einziges Dashboard, das alles zusammenfasst: Kadenz, Erholungsmuster und Zustand, die alle in Echtzeit aktualisiert werden. Analysten erkunden Trends über Jahreszeiten und Disziplinen hinweg, ohne stundenlang auf manuelle Berichte warten zu müssen. Zum ersten Mal liefern Millionen von Datenpunkten aus Schuhen, Wearables und medizinischen Tests KI-Modelle, die rohe Telemetrie in umsetzbare Empfehlungen verwandeln. So werden Daten zu Wissen, und so wandelt RFEA Innovationen in Wettbewerbsvorteile um.
Die Plattform soll Trainer und Sportler bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen während der Training- und Vorbereitungsphase zu treffen. Durch die Umwandlung komplexer Daten in umsetzbare Erkenntnisse stärkt IA-THLETICS die Leistungsplanung, ohne dabei die Expertise der Trainer oder das Feedback der Athleten zu ersetzen.
Die IA-THLETICS-Plattform von RFEA ist mehr als nur ein Technologiegewinn; sie ist ein Blueprint für die Zukunft des Sports.
Mit diesem Erfolg positioniert sich RFEA als Vorreiter bei der Anwendung von Daten- und KI-Verfahren der Unternehmensklasse im Sport – ein Sprung, der die Denkweise der Verbände in Bezug auf Leistung, Zustand und Innovation grundlegend verändert. Die Plattform skaliert bereits über die Pilotprojekte hinaus und soll bis 2028 1.000 Trainern zur Verfügung stehen. Sie bildet die Grundlage für fortschrittliche KI-Anwendungen wie prädiktive Modellierung, mehrsprachige Dashboards und personalisiertes Training im olympischen Maßstab.
IA-THLETICS wird bereits in mehreren Disziplinen eingesetzt, darunter Rennlaufen, Diskuswurf, Hürdenlauf, Sprint-Events und Staffelrennen, und wird mit der Aufnahme neuer Anwendungsfälle weiter expandieren.
Für die Branche markiert dies einen Wendepunkt: Daten sind kein Nebenprodukt von Training mehr – sie sind der Motor der Wettbewerbsexzellenz.
Der 1920 gegründete Königliche Spanische Leichtathletikverband (RFEA) ist für die Leichtathletik in Spanien zuständig. Er verwaltet Wettkämpfe, die Entwicklung von Athleten, das Training und die Nationalmannschaften in allen Disziplinen und fördert gleichzeitig digitale Innovationen zur Verbesserung von Leistung und Wohlbefinden.
Habber Tec ist ein Technologieberatungsunternehmen, das sich auf Datenarchitektur und -integration spezialisiert hat. Als Umsetzungspartner der RFEA spielte Habber Tec eine entscheidende Rolle bei der Konzeption und Implementierung der IA‐THLETICS-Plattform und stellte sicher, dass historische Aufzeichnungen und neue Sensordaten parallel analysiert werden konnten. Seine Expertise in offenen Technologien und skalierbaren Architekturen half RFEA, IBM watsonx.data ohne den Aufbau von Integrationen zu übernehmen, die Time-to-Value zu verkürzen und eine saubere, kontrollierte Grundlage für KI zu schaffen.
© Copyright IBM Corporation. April 2026.
IBM, das IBM Logo und watsonx.data sind Marken der IBM Corp., die in vielen Rechtsordnungen weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.