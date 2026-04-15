Um diese Herausforderung zu bewältigen, ging RFEA eine Partnerschaft mit IBM und Habber Tec ein, um IA‐THLETICS zu entwickeln, eine Plattform, die alle Athletendaten in einer einzigen, kontrollierten und KI-fähigen Umgebung vereinen soll. Das war nicht nur ein technisches Upgrade; es war ein grundlegender Wandel in der Art und Weise, wie Leistungsinformationen bereitgestellt werden.

Die Lösung basiert auf IBM® watsonx.data® und bietet eine moderne Lakehouse-Architektur, die historische Aufzeichnungen mit Live-Sensorströmen, Hochgeschwindigkeitsvideos und physiologischen Daten verbindet. Durch die Standardisierung dieser vielfältigen Eingabedaten in abfragefähigen Tabellen schuf RFEA die Grundlage, die KI benötigt: saubere, vertrauenswürdige und kontextreiche Daten. Das bedeutet, dass maschinelle Lernmodelle nun biomechanische Muster erkennen, Verletzungsrisiken vorhersagen und personalisierte Trainingspläne mit viel größerer Genauigkeit empfehlen können.

Anstatt mit Tabellenkalkulationen und isolierten Systemen zu jonglieren, haben Trainer Zugriff auf ein einziges Dashboard, das alles zusammenfasst: Kadenz, Erholungsmuster und Zustand, die alle in Echtzeit aktualisiert werden. Analysten erkunden Trends über Jahreszeiten und Disziplinen hinweg, ohne stundenlang auf manuelle Berichte warten zu müssen. Zum ersten Mal liefern Millionen von Datenpunkten aus Schuhen, Wearables und medizinischen Tests KI-Modelle, die rohe Telemetrie in umsetzbare Empfehlungen verwandeln. So werden Daten zu Wissen, und so wandelt RFEA Innovationen in Wettbewerbsvorteile um.

Die Plattform soll Trainer und Sportler bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen während der Training- und Vorbereitungsphase zu treffen. Durch die Umwandlung komplexer Daten in umsetzbare Erkenntnisse stärkt IA-THLETICS die Leistungsplanung, ohne dabei die Expertise der Trainer oder das Feedback der Athleten zu ersetzen.