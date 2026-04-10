Wie Spaniens Spitzensportler durch die Neugestaltung ihrer Daten ihren Wettbewerbsvorteil erlangten

RFEA erhielt ein flexibles Lakehouse, das offene Technologien, Unternehmensführung und kosteneffiziente Speicher vereinte.
Im Hochleistungssport entscheiden kleinste Unterschiede. Ein Bruchteil einer Sekunde. Eine kleine Veränderung im Schritt. Eine subtile Veränderung der Genesungsmuster. Der spanische Leichtathletik-Nationalverband (RFEA) wusste, dass in den Daten rund um seine Athleten wertvolle Erkenntnisse verborgen lagen. Wenn die Daten einheitlich und zugänglich wären, könnten diese Erkenntnisse die Leistung transformieren und steigern.
Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat RFEA IA-THLETICS ins Leben gerufen, eine strategische Initiative, die darauf abzielt, der wachsenden Menge an Leistungsdaten, die disziplinübergreifend generiert werden, Struktur, Bedeutung und praktischen Wert zu verleihen.
Wie Raúl Chapado, Präsident des Königlichen Spanischen Leichtathletikverbandes, erklärt: „IA-THLETICS ist eine Plattform, die alle technologischen Lösungen zusammenführt, die unseren Athleten zur Verfügung stehen. Sie ermöglicht uns, Daten in Wissen und Wissen in Leistung zu verwandeln.“
Vor watsonx.data® sah die Welt des Verbandes so aus wie die Realität, mit der viele Unternehmen heute konfrontiert sind. Daten wurden überall gespeichert und Erkenntnisse waren schwer zugänglich.
Historische Athletenrekorde wurden in Salesforce gespeichert. Innovationsprojekte erzeugten neue Formen von Sensordaten aus Schuhen, Wearables und Smartwatches. Diese Datensätze kamen in verschiedenen Formaten an, von Rohdateien über Videos bis hin zu Tabellenkalkulationen. Wettbewerbsergebnisse und Trainingsnotizen wurden an einem weiteren Ort aufbewahrt. Alles war unzusammenhängend und schwer sinnvoll zu analysieren.
Die Mängel waren offensichtlich. Der Verband brauchte eine Möglichkeit, all seine Informationen zusammenzuführen, ohne das Tempo der Innovation zu verlangsamen oder die Kosten in die Höhe zu treiben. Organisationen, die Altdaten verwalten, mit rasch wachsenden Mengen unstrukturierter Informationen konfrontiert sind und zunehmend unter Innovationsdruck stehen, sehen sich oft denselben grundlegenden Herausforderungen gegenüber:
RFEA arbeitete mit HabberTec und IBM zusammen, um eine Grundlage zu schaffen, die diese Informationen vereinheitlichen und für Leistung und KI nutzbar machen konnte.
Da das Volumen und die Vielfalt der Daten stetig zunahmen, erkannte RFEA die Notwendigkeit einer skalierbaren und verwalteten Datengrundlage, die sowohl die aktuelle Leistungsanalyse als auch zukünftige Innovation unterstützen konnte. Das Ziel war nicht einfach, Informationen zu zentralisieren, sondern eine Umgebung zu schaffen, in der historische und neue experimentelle Daten gemeinsam erforscht werden können, ohne die operative Komplexität zu erhöhen.
Bei dem Treffen zwischen HabberTec und RFEA tauchte ein Thema immer wieder auf. Die Teams hatten es satt, Systeme zusammenzusetzen. Sie brauchten eine Umgebung, in der alles als Einheit funktionierte und in der historische Daten sowie neue Sensordaten nebeneinander analysiert werden konnten.
Watsonx.data lieferte genau das. Anstatt sich zwischen teuren Datenbanken oder dem Aufbau einer komplett neuen Datenplattform entscheiden zu müssen, erhielt RFEA ein flexibles Lakehouse, das offene Technologie, unternehmensweite Governance und kosteneffiziente Speicher vereinte.
Mit watsonx.data konnte RFEA große Mengen historischer Daten im Cloud Object Storage speichern. Der verband konnte Salesforce-Daten mithilfe von Presto direkt mit watsonx.data verbinden. Er konnte Rohdateien von Innovationen einbringen und sie mit Apache Spark verarbeiten. Er konnte seine Informationen in Iceberg-Tabellen standardisieren, die in allen Engines vollständig abfragbar blieben. Das Wichtigste war, dass er alles miteinander verbinden konnte, ohne für jedes neue Projekt eigene Integrationen erstellen zu müssen.
Wie Daniel Expósito García von HabberTec erklärte: „Mit watsonx.data konnten wir historische Daten auf eine saubere und skalierbare Weise mit unseren Innovationen verknüpfen. Wir mussten nicht alles selbst bauen. Es funktionierte einfach.“
Gemeinsam schufen RFEA, HabberTec und IBM eine Lakehouse-Architektur, die heute den gesamten Verband unterstützt.
Das neue Data Lakehouse ist zum Leistungsrückgrat von RFEA geworden. Trainer können die komplette Athletenhistorie einsehen. Analysten können gemeinsam Wettbewerbsmuster und Biomechanik erkunden. Innovationsteams können frei experimentieren, ohne sich um Speicherkosten oder fragile Integrationen sorgen zu müssen.
Nachdem RFEA alles in watsonx.data zusammengeführt hatte, zeigten sich schnell Ergebnisse. Alle Datensysteme begannen zusammenzuarbeiten. Die Analysen wurden schneller und aufschlussreicher. Leistungsteams konnten Wettkampfdaten, biomechanische Informationen und langfristige Athletengeschichten in einer einzigen Umgebung erkunden. Erkenntnisse, die früher stundenlangen manuellen Aufwand erforderten, sind jetzt in Sekunden verfügbar.
Daniel von HabberTec drückte es so aus: „Die Verknüpfung der Daten hat alles verändert. Unsere Analysen sind tiefgründiger, intelligenter und für die Athleten weitaus nützlicher.“
So sieht zuverlässige KI aus. Sie befähigt Menschen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie ihnen die richtige Grundlage für Erkundungen und Entdeckungen bietet.
Die RFEA verfügt nun über eine moderne und skalierbare Datengrundlage, die die Leistung, Innovation und zukünftige KI-Initiativen in ihren Sportprogrammen unterstützt. Durch die Vereinigung historischer Aufzeichnungen, Live-Sensordaten und Athleten-Erkenntnisse in eine einzige kontrollierte Umgebung hat der Verband seine Fähigkeit gestärkt, Trainer, Athleten und Leistungsteams mit verlässlichen, evidenzbasierten Erkenntnissen zu unterstützen.
Diese Grundlage ist so konzipiert, dass sie sich mit den Bedürfnissen der spanischen Leichtathletik weiterentwickelt und es dem RFEA ermöglicht, neue Disziplinen, Datenquellen und analytische Funktionen zu integrieren und gleichzeitig die Kontrolle, die Steuerung und die langfristige Nachhaltigkeit zu wahren. RFEA basiert nun auf einer skalierbar und modernen Dateninfrastruktur. Er unterstützt Leistungsanalysen, Innovation und zukünftige KI-Initiativen.