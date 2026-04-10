Wie Spaniens Spitzensportler durch die Neugestaltung ihrer Daten ihren Wettbewerbsvorteil erlangten

Da das Volumen und die Vielfalt der Daten stetig zunahmen, erkannte RFEA die Notwendigkeit einer skalierbaren und verwalteten Datengrundlage, die sowohl die aktuelle Leistungsanalyse als auch zukünftige Innovation unterstützen konnte. Das Ziel war nicht einfach, Informationen zu zentralisieren, sondern eine Umgebung zu schaffen, in der historische und neue experimentelle Daten gemeinsam erforscht werden können, ohne die operative Komplexität zu erhöhen.

Bei dem Treffen zwischen HabberTec und RFEA tauchte ein Thema immer wieder auf. Die Teams hatten es satt, Systeme zusammenzusetzen. Sie brauchten eine Umgebung, in der alles als Einheit funktionierte und in der historische Daten sowie neue Sensordaten nebeneinander analysiert werden konnten.

Watsonx.data lieferte genau das. Anstatt sich zwischen teuren Datenbanken oder dem Aufbau einer komplett neuen Datenplattform entscheiden zu müssen, erhielt RFEA ein flexibles Lakehouse, das offene Technologie, unternehmensweite Governance und kosteneffiziente Speicher vereinte.

Mit watsonx.data konnte RFEA große Mengen historischer Daten im Cloud Object Storage speichern. Der verband konnte Salesforce-Daten mithilfe von Presto direkt mit watsonx.data verbinden. Er konnte Rohdateien von Innovationen einbringen und sie mit Apache Spark verarbeiten. Er konnte seine Informationen in Iceberg-Tabellen standardisieren, die in allen Engines vollständig abfragbar blieben. Das Wichtigste war, dass er alles miteinander verbinden konnte, ohne für jedes neue Projekt eigene Integrationen erstellen zu müssen.

Wie Daniel Expósito García von HabberTec erklärte: „Mit watsonx.data konnten wir historische Daten auf eine saubere und skalierbare Weise mit unseren Innovationen verknüpfen. Wir mussten nicht alles selbst bauen. Es funktionierte einfach.“