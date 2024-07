Rebendo AB

Anfang 2021 startete Rebendo seinen neuen Dienst Rebendo Insight, der mit der Technologie von Instana®, einem IBM-Unternehmen, integriert ist. Die neue Lösung bietet den Anwendern ein zentralisiertes Management-Dashboard, während IBM Observability by Instana APM die Cloud-Engine bereitstellt, die es den Anwendern ermöglicht, Anwendungs- oder Serviceprobleme in Echtzeit zu beobachten, zu überwachen und zu beheben.

„Es war wichtig, Instana in Rebendo Insight zu integrieren, weil es uns – und unseren Kunden – mehr Optionen bieten und uns eine bessere Prognose ermöglichen würde“, bemerkt Kling. „Wir können jetzt fünf verschiedene Arten von Datenquellen in unser Angebot integrieren. Wir können andere APM [Application Performance Management]-Produkte integrieren, die der Kunde bereits hat, oder was er sonst noch hinzufügen möchte. Unabhängig davon, welche Tools sie verwenden möchten, gibt es jetzt nur noch einen Ort, an dem sie suchen können, und Sie können alles mit Vorhersagefähigkeit sehen.“

Neben der Echtzeitüberwachung kann Rebendo Insight auch zur Validierung der Auswirkungen und des Erfolgs neuer Systemänderungen oder Netzwerkanwendungen verwendet werden. Djurdjevic erklärt: „Bevor der Benutzer eine Änderung vornimmt, können wir eine Baseline erstellen, die mit der Leistung nach der Änderung verglichen werden kann. Man kann sehen, ob es die Dinge verbessert oder verschlechtert hat, und das ist ein großer Wert für unsere Kunden.“