Im Rahmen ihrer digitalen Transformation plante die Qatar Development Bank (QDB) die Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Bankdienstleistungen zu optimieren und Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Die bestehende IT-Umgebung der Bank basierte auf IBM App Connect Enterprise (ACE). Mit der Weiterentwicklung der Technologie erkannte QDB jedoch die Notwendigkeit, auf eine modernere, cloudnative und API-gesteuerte Architektur umzusteigen.

Die Bank legte den Schwerpunkt auf die Optimierung der Integration, Überwachung und Ressourcenverwaltung, um die Zuverlässigkeit der Anwendungen zu verbessern, den Betriebsaufwand zu reduzieren und Innovationen voranzutreiben. Das Ziel war die Implementierung einer Lösung, die containerisierte Anwendungen unterstützt und Agilität und Skalierbarkeit ermöglicht, während gleichzeitig robuste Sicherheitsstandards gewahrt bleiben.