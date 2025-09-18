Die Qatar Development Bank beschleunigt die digitale Transformation

Nahtloses Banking durch robuste Integration

Person, die in einem öffentlichen Bereich mit ihrem Mobiltelefon geht
Übergang zur digitalen Modernisierung

Im Rahmen ihrer digitalen Transformation plante die Qatar Development Bank (QDB) die Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Bankdienstleistungen zu optimieren und Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Die bestehende IT-Umgebung der Bank basierte auf IBM App Connect Enterprise (ACE). Mit der Weiterentwicklung der Technologie erkannte QDB jedoch die Notwendigkeit, auf eine modernere, cloudnative und API-gesteuerte Architektur umzusteigen.

Die Bank legte den Schwerpunkt auf die Optimierung der Integration, Überwachung und Ressourcenverwaltung, um die Zuverlässigkeit der Anwendungen zu verbessern, den Betriebsaufwand zu reduzieren und Innovationen voranzutreiben. Das Ziel war die Implementierung einer Lösung, die containerisierte Anwendungen unterstützt und Agilität und Skalierbarkeit ermöglicht, während gleichzeitig robuste Sicherheitsstandards gewahrt bleiben.
35.000 API-Aufrufe werden täglich verarbeitet. 1,773 Millisekunden durchschnittliche API-Reaktionszeit
Modernisierung des Bankwesens mit cloudnativen Lösungen

Die QDB startete einen Modernisierungsprozess und nutzte dabei IBM Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM Instana® und IBM Turbonomic, um ihre digitale Banking-Infrastruktur zu verbessern.

  • Cloud Pak for Integration (CP4I) wurde zur zentralen Integrationsplattform, die Transaktionen im Mobile- und Internet-Banking über IBM API Connect und ACE nahtlos weiterleitet. IBM API Connect sicherte alle APIs mithilfe von Open Authorization (OAuth), während ACE eingehende Anfragen bereicherte und koordinierte, um die Systemanforderungen zu erfüllen.
  • Instana ermöglichte eine End-to-End-Überwachung mit Echtzeit-Transparenz über die gesamte IT-Infrastruktur der Bank hinweg. Mit der KI-gestützten Ursachenanalyse konnte die Bank Probleme schnell beheben und so Serviceunterbrechungen auf ein Minimum reduzieren.
  • Turbonomic optimiert das Application Resource Management und weist CPU, Arbeitsspeicher und Speicher dynamisch zu, um Spitzenleistung bei gleichzeitiger Kostenminimierung zu gewährleisten.

Zusammen trugen diese Lösungen dazu bei, die Abläufe der QDB zu modernisieren und ein skalierbares, sicheres und effizientes Bankerlebnis zu bieten.
Operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit erreichen

Die Zusammenarbeit mit IBM ermöglichte es QDB, seine digitalen Bankdienstleistungen erheblich zu verbessern, die Customer Experience zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.

  • Nahtlose Transaktionen: CP4I ermöglichte Millionen von Nutzern eine reibungslose und sichere Abwicklung von Finanztransaktionen und festigte damit den Ruf der Bank als zuverlässiger Partner. Im Zuge dieser Modernisierung migrierte die QDB erfolgreich 164 APIs mit API Connect und 65 ACE-Anwendungen und unterstützt damit 22 geschäftskritische Anwendungen auf der gesamten Plattform.
  • Proaktive Problemlösung: Instana trug durch Echtzeitüberwachung und KI-gestützte Fehlerbehebung zur Reduzierung von Ausfallzeiten bei und verbesserte so die Servicekontinuität. Das System verarbeitet nun durchschnittlich 35.000 API-Aufrufe pro Tag mit einer durchschnittlichen Antwortzeit von 1,773 Millisekunden und gewährleistet so eine hohe Leistung und Reaktionsfähigkeit in großem Maßstab.
  • Optimierte Ressourcen: Turbonomic trug zur Senkung der Betriebskosten bei, indem es das Ressourcenmanagement automatisierte und die Skalierbarkeit sicherstellte, um Nachfragespitzen zu bewältigen. Mit der Lösung konnte QDB eine gleichbleibende Servicequalität aufrechterhalten und gleichzeitig die Effizienz der Infrastruktur maximieren.

Diese Fortschritte positionierten die QDB als führendes Unternehmen im digitalen Bankwesen, ermöglichten es ihr, ihren Kunden außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten, und setzten neue Maßstäbe für die betriebliche Effizienz im Finanzsektor.
Logo von IBM
Über die Qatar Development Bank

Die Qatar Development Bank (QDB) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in Doha, Katar, das sich der Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung und der Unterstützung des Wachstums kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in der Region verschrieben hat. Die QDB wurde 1997 gegründet und bietet innovative Finanz- und Beratungslösungen, um Unternehmer und Unternehmen zu stärken. Mit dem Schwerpunkt auf der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung bedient die Bank ein breites Spektrum von Kunden aus verschiedenen Branchen und trägt damit zur Vision Katars von einer wissensbasierten Wirtschaft bei.

 Lösungskomponenten IBM Instana IBM Turbonomic IBM Cloud Pak for Integration
Erleben Sie KI-gestützte Observability mit IBM Instana

Erfahren Sie, wie Instana Ihnen dabei helfen kann, die Leistungsfähigkeit von KI für eine verbesserte Entscheidungsfindung zu nutzen.

 Mehr über IBM Instana erfahren
Rechtshinweise

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, IBM API Connect, IBM Cloud Pak, IBM Instana, Instana und Turbonomic sind Marken der IBM Corp., registriert in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit.

Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.