Nahtloses Banking durch robuste Integration
Im Rahmen ihrer digitalen Transformation plante die Qatar Development Bank (QDB) die Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Bankdienstleistungen zu optimieren und Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Die bestehende IT-Umgebung der Bank basierte auf IBM App Connect Enterprise (ACE). Mit der Weiterentwicklung der Technologie erkannte QDB jedoch die Notwendigkeit, auf eine modernere, cloudnative und API-gesteuerte Architektur umzusteigen.
Die Bank legte den Schwerpunkt auf die Optimierung der Integration, Überwachung und Ressourcenverwaltung, um die Zuverlässigkeit der Anwendungen zu verbessern, den Betriebsaufwand zu reduzieren und Innovationen voranzutreiben. Das Ziel war die Implementierung einer Lösung, die containerisierte Anwendungen unterstützt und Agilität und Skalierbarkeit ermöglicht, während gleichzeitig robuste Sicherheitsstandards gewahrt bleiben.
Die QDB startete einen Modernisierungsprozess und nutzte dabei IBM Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM Instana® und IBM Turbonomic, um ihre digitale Banking-Infrastruktur zu verbessern.
Zusammen trugen diese Lösungen dazu bei, die Abläufe der QDB zu modernisieren und ein skalierbares, sicheres und effizientes Bankerlebnis zu bieten.
Die Zusammenarbeit mit IBM ermöglichte es QDB, seine digitalen Bankdienstleistungen erheblich zu verbessern, die Customer Experience zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.
Diese Fortschritte positionierten die QDB als führendes Unternehmen im digitalen Bankwesen, ermöglichten es ihr, ihren Kunden außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten, und setzten neue Maßstäbe für die betriebliche Effizienz im Finanzsektor.
Die Qatar Development Bank (QDB) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in Doha, Katar, das sich der Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung und der Unterstützung des Wachstums kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in der Region verschrieben hat. Die QDB wurde 1997 gegründet und bietet innovative Finanz- und Beratungslösungen, um Unternehmer und Unternehmen zu stärken. Mit dem Schwerpunkt auf der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung bedient die Bank ein breites Spektrum von Kunden aus verschiedenen Branchen und trägt damit zur Vision Katars von einer wissensbasierten Wirtschaft bei.
