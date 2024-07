Als eines der größten Mineralölunternehmen in Italien betreibt Q8 Italia Service- und Tankstellen im ganzen Land. Das Schwesterunternehmen, Q8 Northwest Europe, ist in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg tätig. Beide Unternehmen sind Tochtergesellschaften von Kuwait Petroleum International, das in Europa, dem Nahen Osten und Asien tätig ist.

Bei einer so großen Reichweite war es schwierig, eine einzige Integrationsplattform zu standardisieren, aber es war klar, dass ein solcher Schritt dazu beitragen würde, den Betrieb zu rationalisieren und die Entwicklungskosten zu senken. Sowohl Rischia als auch Bove sahen in IBM Cloud Pak for Integration die richtige Plattform für eine Standardisierung, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

Für Rischia waren Stärke und Sicherheit die wichtigsten Vorteile. „Wir haben die Plattform in Kombination mit IBM® DataPower® Gateway eingeführt. Die neue Plattform wird APIs nach außen hin offenlegen, daher ist die Sicherheit von entscheidender Bedeutung. DataPower ist für uns aus der Sicherheitsperspektive wahrscheinlich der größte Wert im Vergleich zur Konkurrenz.“

Für Bove war Flexibilität entscheidend. „Wir sind eine vielfältige Organisation“, sagt er. „Wir müssen die Standardisierung der Prozesse garantieren, aber wir brauchen auch eine gewisse Flexibilität, da sich der italienische Markt stark vom nordwesteuropäischen Markt unterscheidet“, sagt er.

Mit IBM Cloud Pak for Integration war das Team von Q8 Italia in der Lage, drei separate API-Kataloge zu erstellen – einen für Q8 Italia, einen für Q8 Northwest Europe und einen für Kuwait Petroleum International. Auf diese Weise können alle drei Unternehmensteile APIs entwickeln, die in ihren jeweiligen Märkten funktionieren.

Bei Q8 Italia begann diese Arbeit mit dem Aufbau digitaler Zahlungsprozesse für Transaktionen zwischen Unternehmen (B2B) und zwischen Unternehmen und Verbrauchern (B2C). Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen eine mobile App, die es Geschäfts- und Privatkunden ermöglicht, Zahlungen über ihre Mobiltelefone zu tätigen. Die Lösung lässt sich auch in die Treueprogramm-App von Q8 Italia, Club Q8, integrieren.

Rischia sagt: „Wir beginnen damit, die Anzahl der Dienste zu erhöhen, die unseren Kunden über Apps zur Verfügung stehen werden. APIs sind eine schnellere und relevantere Möglichkeit für die Interaktion dieser Dienste mit unseren Back-End-Systemen.“