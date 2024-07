Prometeo entstand aus einem Wettbewerbsbeitrag von Call for Code. „Call for Code“ ist ein globales Programm für Entwickler und andere Problemlöser, um gemeinsam an Open-Source-Technologieprojekten zu arbeiten, die soziale und humanitäre Probleme angehen. Die „Call for Code“ Initiative ist die größte „Tech for Good“-Initiative ihrer Art. Das Unternehmen sponsert einen jährlichen Wettbewerb, bei dem die Gewinner Geldpreise und umfassende Unterstützung für die Entwicklung und Markteinführung ihrer Lösungen erhalten.

„Ich habe bei einem Treffen mit IBM von Call for Code erfahren“, sagt Valero. „In der Bank, in der ich arbeite, gibt es viele ehrenamtliche Aktivitäten. Ich dachte mir, dass es eine gute Gelegenheit wäre, die neue IBM Cloud-Technologie zu testen.“

Valero bildete ein Team mit fünf Freunden und Kollegen aus dem IT-Umfeld und hatte ein Brainstorming über Naturkatastrophen in Südeuropa und konzentrierte sich dann speziell auf die Waldbrände in Spanien. Die ursprüngliche Idee bestand darin, die Häuser der Menschen vor der Gefahr von Waldbränden zu schützen.

„Die Erfolgsgeschichte von Prometeo begann mit einem Misserfolg“, erklärt Valero.

Das Team nahm am Call for Code 2018 teil, merkte aber bald, dass seine Idee noch verfeinert werden musste. Sie hatten die Experten – die Feuerwehrleute selbst – nicht zu Rate gezogen. „Nach dieser Erfahrung sagten wir: ‚Okay, wir gehen zur Feuerwache, um mit den Feuerwehrleuten zu testen‘“, sagt Valero. Da sie keine Feuerwehrleute persönlich kannte, suchte Valero nach E-Mails von Feuerwehrleuten und schrieb sie an. Sie wandte sich an den erfahrenen Feuerwehrmann Joan Herrera, einen Spezialisten für Brandmanagement, der heute zum Prometeo-Team gehört.

Valero fährt fort: „Mein Team und ich gingen zur Feuerwache und er sagte uns: ‚Sie wissen alle viel über Technologie.‘ Aber Sie wissen gar nichts über Waldbrände'. Das war wahr. Er hatte Recht, und deshalb haben wir nicht gewonnen.“