Die Portland State University (PSU) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) verfügt über einen 49 Hektar großen Campus in der Innenstadt, der jedes Jahr etwa 27.000 Studierenden Platz bietet. Die PSU liegt im Herzen eines der lebhaftesten Kultur-, Geschäfts- und Technologiezentren Amerikas und ist weltweit für Studiengänge wie Stadtplanung, Soziale Arbeit und Umweltwissenschaften bekannt, an denen sich die Stadtgemeinschaft direkt beteiligt, und die die Studierenden darauf vorbereiten, eine bessere, nachhaltigere Welt aufzubauen. Zum dritten Mal in Folge wurde die Portland State University von US News & World Report zu den 10 innovativsten Universitäten gezählt.