Port de Barcelona

Der Hafen von Barcelona (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist die wichtigste Verkehrs- und Dienstleistungsinfrastruktur in Katalonien, einer der vier führenden Regionen Europas. Der Hafen von Barcelona ist ein Logistikhafen, der Märkte bis in den Fernen Osten und Lateinamerika verbindet. Der kontinuierliche Anstieg des Fracht- und Passagieraufkommens hat ihn zu einem Referenzhafen in der Europa-Mittelmeer-Region gemacht.