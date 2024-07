Beim Pennine Acute Hospitals NHS Trust entschied man sich für IBM® FlashSystem 5000-Speicher, um kritische klinische Systeme zu unterstützen, und beauftragte den IBM Business Partner Covenco mit der Planung der Migration.

„Wir haben uns für die IBM FlashSystem-Technologie entschieden, weil sie hohe Leistung, einfache Verwaltung und integrierte Funktionen für hohe Verfügbarkeit bietet“, sagt Yaqub. „Exzellente Technologie kann aber nur dann richtig funktionieren, wenn man über Fachwissen verfügt, das einem zeigt, wie man sie einsetzt, und da kam Covenco ins Spiel. Als sich unser Team mit Covenco traf, war es, als ob eine chemische Reaktion stattfand und wir begannen, eine besondere Beziehung aufzubauen.“

Mit Unterstützung von Covenco implementierte der Pennine Acute Hospitals NHS Trust drei IBM FlashSystem 5000 Arrays, wobei zwei in einer IBM® HyperSwap-Konfiguration bereitgestellt wurden, um Dual-Site-Active-Active-Zugriff auf kritische Daten zu ermöglichen. Mithilfe der IBM® Spectrum Virtualize-Software, die in den IBM FlashSystem-Speicher integriert ist, erstellte Covenco Kopien der SQL-Umgebung des Unternehmens, um eine risikoarme Migration mit minimalen Ausfallzeiten zu ermöglichen.



„Covenco nutzte die Vorteile der IBM Technologie, um den Wechsel zur neuen Infrastruktur so unterbrechungsfrei wie möglich zu gestalten“, erinnert sich Yaqub. „Sie richteten die neue Speicherplattform so ein, dass sie parallel zu unserer alten Umgebung ausgeführt wurde, sodass wir testen konnten, ob sie ordnungsgemäß funktioniert, und die Möglichkeit hatten, jederzeit ein Rollback durchzuführen. Die geplante Ausfallzeit wurde auf nur fünf Stunden pro Cluster begrenzt, was ein fantastisches Ergebnis war, und die Umstellung erfolgte genau wie geplant.“