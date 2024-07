Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. bietet fortschrittliche Sensortechnologien und KI-Lösungen für intelligente Überwachung, öffentliche Sicherheit sowie industrielle und medizinische Bildgebung. Um eine bessere Welt zu schaffen, unterstützt i-PRO Fachleute, die Leben schützen und retten. i-PRO wurde im Oktober 2019 von seiner Muttergesellschaft Panasonic Corporation unabhängig und entstand durch den Zusammenschluss von drei separaten Konzerneinheiten in Japan, den USA und China. Um einen reibungslosen und erfolgreichen Zusammenschluss zu gewährleisten, wollte i-PRO die Abläufe vereinheitlichen und standardisieren, wobei die Personalabteilung oberste Priorität hatte. Um seine Personalstrategie zu vereinheitlichen und eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu ermöglichen, beauftragte i-PRO IBM® Consulting mit der Einführung eines globalen, cloudbasierten HR-Systems auf der Grundlage der Workday Human Capital Management-Lösung. Früher gab es Kommunikationslücken zwischen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die für die Weiterentwicklung der Produkte des Unternehmens verantwortlich war, und den Vertriebsteams, die die Probleme der Kunden am besten verstanden. Daher beschloss i-PRO, seine Unternehmensstruktur neu zu gestalten. Ziel war es, die Kerngeschäftsprozesse für alle Regionen und Teams zu optimieren und eine zukunftsfähige Organisation zu gestalten. Heute plant das Unternehmen auch die globale Integration seiner Plattformen zur Mitarbeitervergütung. i-PRO war auf der Suche nach einem cloudbasierten HR-System, das alle Bereiche abdeckt, von der zentralen Personalverwaltung über das Leistungsmanagement bis hin zur Weiterbildung. Das Unternehmen wünschte sich eine Lösung mit einer einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche – ein entscheidender Faktor, um die Benutzerakzeptanz zu fördern und eine Self-Service-Lösung für mehr Effizienz zu implementieren. Flexibilität war ein weiterer wichtiger Aspekt für i-PRO. Mit einem Fit-to-Standard-Implementierungsansatz wollte das Unternehmen die Kernfunktionalitäten seines globalen HR-Systems in kurzer Zeit einführen, mit der Option, in Zukunft zusätzliche Funktionen zu integrieren. Darüber hinaus wollte i-PRO die erfolgreiche Strategie des kontinuierlichen Leistungsmanagements, die in seinem US-Geschäft angewandt wird – bei der sich die Mitarbeiter wöchentlich Ziele setzen und die Manager regelmäßig Feedback geben – auch in seinen Niederlassungen in Japan und China umsetzen. Das Unternehmen war zuversichtlich, dass die Standardisierung von globalen Best Practices für das Leistungsmanagement die Produktivität seiner globalen Teams steigern und damit die Wettbewerbsfähigkeit verbessern würde. Sachiko Okamoto, Chief Human Resources Officer bei i-PRO, sagt: „In den Vereinigten Staaten haben wir ein SaaS-Tool für das Leistungsmanagement verwendet, um Managern und Mitarbeitern zu helfen, wöchentliche Ziele und Schlüsselergebnisse [Objectives and Key Results, OKR] festzulegen und gemeinsam daran zu arbeiten. Wir haben uns entschieden, das Tool durch einen globalen Prozess zur Überprüfung wöchentlicher OKR-Ziele zu ersetzen. Anstatt also einen Fit-to-Standard-Ansatz zu verfolgen, haben wir eingehend darüber diskutiert, wie der neue Ansatz für das Leistungsmanagement aussehen sollte und was er für unser Unternehmen bedeuten würde.

Schnellere Bereitstellungen i-PRO führt in 7 Monaten ein globales HR-System ein Globale Reichweite Workday Human Capital Management unterstützt Mitarbeiter in 3 Ländern – Japan, China und USA

Wir haben jetzt Zugriff auf Organigramme und Mitarbeiterprofile für die gesamte globale Belegschaft. Die Organigramme wurden so eingerichtet, dass wir einen vollständigen Überblick über die Rollen aller Mitarbeiter, ihre Stellenbeschreibungen und ihre Ziele haben. Ms. Sachiko Okamoto Chief Human Resources Officer Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.

„Wir haben unsere Ziele überprüft und festgestellt, dass die Workday-Lösungen das hohe Maß an Flexibilität bieten, das wir wollten. Mit Workday Human Capital Management können wir ohne großen Entwicklungsaufwand Prozessabläufe konfigurieren, die unseren Anforderungen an das Leistungsmanagement entsprechen. Generell waren wir von der Einfachheit der Workday-Benutzererfahrung beeindruckt.“ Frau Okamoto fügt hinzu: „Wir wollten so schnell wie möglich auf OKRs für das Leistungsmanagement umstellen, also haben wir uns vorgenommen, im April – also zu Beginn des Geschäftsjahres – damit zu beginnen. Für eine erfolgreiche globale Einführung in kurzer Zeit haben wir uns entschieden, zunächst nur mit der minimal notwendigen HR-Kernfunktionalität zu arbeiten und später Module zur Erweiterung der Funktionalität hinzuzufügen. Workday Human Capital Management ist das zentrale Repository für Mitarbeiterdaten und bildet die Grundlage unserer HR-Funktion.“ i-PRO beauftragte IBM Consulting mit der Unterstützung seiner HR-Transformation. Die Beratungsleistungen von IBM Workday halfen dem Unternehmen, das HR-System in Japan, China und den USA gleichzeitig in Betrieb zu nehmen – und zwar planmäßig in nur sieben Monaten.

Remote-Bereitstellung In der ersten Phase der HR-Transformation, die im September 2020 begann, führte i-PRO Workday-Lösungen für das Leistungs- und Talentmanagement ein – eine Voraussetzung für die Einführung eines OKR-basierten Ansatzes für das Leistungsmanagement der Mitarbeiter. Mithilfe der Workday-Lösungen hat i-PRO so viele Standardprozesse und Best Practices wie möglich eingeführt. Das Unternehmen verwendete eine benutzerdefinierte Vorlage von IBM Consulting mit vorgefertigten Workflows für japanspezifische HR-Prozesse, einschließlich der Registrierung von Mitarbeiterinformationen für Versetzungen. So konnte die Bereitstellung beschleunigt werden. Das Unternehmen war beeindruckt von der Geschwindigkeit der Implementierung. Vom ersten Auftrag bis zur Inbetriebnahme in Japan, China und den USA vergingen nur sieben Monate. Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat IBM® Services die Bereitstellung vollständig aus der Ferne durchgeführt. i-PRO nutzte die Vorteile von IBM Services Dynamic Delivery, einem Modell für die Remote-Bereitstellung von Dienstleistungen, um seine HR-Transformation trotz der COVID-19-Beschränkungen voranzutreiben. Wichtige Stakeholder von i-PRO waren in jeder Phase des Projekts eingebunden und verfolgten den Fortschritt genau. Die tägliche Kommunikation mit IBM trug dazu bei, dass die Bereitstellung planmäßig verlief. Obwohl das IBM Team nicht vor Ort sein konnte, blieb es durch regelmäßige Videoanrufe, E-Mails, Textnachrichten und Sofortnachrichten in engem Kontakt mit i-PRO. Nachdem das HR-System jetzt im Einsatz ist, schult i-PRO nun mit Unterstützung von IBM Consulting die Administratoren in der Wartung der Workday-Lösungen. Mariko Shishikura, HR DX Manager bei i-PRO, sagt: „Als wir in der Entwurfsphase die Anforderungen definierten, erklärte IBM die Workday-Prozessabläufe sehr detailliert. Die Sessions für unsere Geschäftsbereiche in den Vereinigten Staaten und China waren ebenfalls zufriedenstellend und wurden durch die internationale Präsenz von IBM ermöglicht.“

Wir sind davon überzeugt, dass die Verbesserung der Qualität der Feedback-Zyklen zwischen Entwicklung, Fertigung und Vertrieb ein wesentlicher Faktor für die Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit ist. Damit konnten wir unseren kundenorientierten Vertriebsteams in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, den Entwicklungsteams in Japan und den Fertigungsteams in China die Möglichkeit geben, als ein globales Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ms. Sachiko Okamoto Chief Human Resources Officer Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.

Einheitlicher Überblick über eine globale Belegschaft Nach dem erfolgreichen Start der Workday Human Capital Management-Plattform im April 2021 beginnt i-PRO nun mit der nächsten Phase seiner HR-Transformation. Frau Shishikura sagt: „Dank der Unterstützung durch IBM haben wir intern eine gute Wissensbasis über die Workday-Lösungen aufgebaut, und die Administratoren sind in der Lage, nach dem Start Hypercare-Services sowie proaktive Wartungsdienste anzubieten. Wir können die Einstellungen in den Workday-Lösungen problemlos selbst überprüfen und anpassen.“ Die Organigramme und Mitarbeiterprofile sind nun im neuen HR-System verfügbar und bieten volle Transparenz darüber, wer wofür verantwortlich ist. Wenn jemand eine Frage hat, z. B. wer für eine bestimmte Aufgabe in einem bestimmten Land zuständig ist, kann er die Antwort schnell und einfach finden. Dank eines strukturierten Ansatzes für das Talentmanagement, der es allen Mitarbeitern ermöglicht, die Rollen und Ziele der anderen zu verstehen, sind die OKR-Ziele jedes Einzelnen für das gesamte Unternehmen sichtbar. Mit Blick auf die Zukunft als unabhängiges Unternehmen möchte i-PRO seine Mitarbeiter zusammenbringen, um ihre Stärken auszubauen und seinen Wettbewerbsvorteil zu stärken. Frau Okamoto fasst zusammen: „Unser neues HR-System gibt uns einen Überblick über Rollen und Ziele im gesamten Unternehmen. Auch wenn wir ein globales Unternehmen mit standardisierten Prozessen sind, bleibt Raum trotzdem für Individualität. Wir ermutigen jeden Mitarbeiter, sich genau zu überlegen, was er zum Unternehmen beitragen möchte und was für ein Mensch er sein möchte. Jeder Mitarbeiter geht zwar seine eigenen Schritte, aber wir bewegen uns alle in dieselbe Richtung.“