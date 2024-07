OTTO (GmbH & Co. KG)

Durch die Weiterentwicklung seiner Sicherheitssysteme kann OTTO weiterhin innovativ tätig sein und seine Lösungen unbesorgt in die Cloud verlagern. „Vor der Implementierung von QRadar on Cloud beanspruchte der Betrieb der QRadar-Umgebung bis zu 50 % der Kapazität unseres Sicherheitsteams“, sagt Johns. „Heute können wir diese Zeit in die Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Anwendungsfälle investieren.“

Zudem kann die Cloudeinführung dank der sofort einsatzfähigen Integration von QRadar on Cloud in eine Vielzahl von Cloud-Services beschleunigt werden. Als ersten Anwendungsfall dehnte das Unternehmen die Sichtbarkeit und Analyse von Vorfällen auf seinen Online-Shop OTTO.de und die Back-End-Systeme aus, die vor Kurzem auf eine Cloud-Plattform verlagert worden waren.

IBM Security Services bleibt auf unbestimmte Zeit involviert, arbeitet eng mit dem OTTO-Sicherheitsteam an der QRadar-Implementierung zusammen und bietet im Zuge dessen Schulungsworkshops an. „Mithilfe von IBM Security Services konnten wir die Zeit für das Onboarding neuer Mitarbeiter von mehreren Monaten auf wenige Wochen verkürzen“, sagt Johns. „Außerdem konnten wir die Fehlalarmrate innerhalb eines halben Jahres um 300 % senken. IBM Security Services ist ein wertvoller Partner, wenn es darum geht, Mitarbeiter in der parallelen Ausführung von Aufgaben zu schulen. Außerdem entfällt die Notwendigkeit kostspieliger Schulungen, wenn keine solchen Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Ich habe ein zusätzliches ‚Teammitglied‘ und gleichzeitig einen wertvollen Trainer.“

Mit Blick auf die Zukunft verfolgt das Unternehmen bei der weiteren digitalen Transformation ein zweigleisiges Konzept. „Mit IBM QRadar für Cloud-Services sind wir auf beide Implementierungskonzepte vorbereitet“, sagt Johns. „Wir können alle Ressourcen vor Ort überwachen und problemlos neue Mikroservice-Systeme in der Cloud einführen.“

„Zweitens gehe ich davon aus, dass wir nächstes Jahr versuchen werden, die Automatisierung stärker zu nutzen“, fährt er fort. „Wir testen Technologien zur Automatisierung unserer täglichen Routinearbeiten, damit wir uns auf die Bewältigung wichtigerer Sicherheitsprobleme konzentrieren können.“