Die OCB mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam wurde 1996 gegründet. Nach mehr als 25 Jahren Betrieb und Entwicklung verfügt die OCB derzeit über fast 200 Niederlassungen, die über alle Regionen, Provinzen und wichtigen Wirtschaftszentren des Landes verteilt sind. Die OCB ist führend in der digitalen Transformation mit beeindruckenden Wachstumsraten in Vietnam im Vergleich zum gesamten Bankensystem in den letzten 5 Jahren.

Über die Southeast Asia Information Technology Joint Stock Company

Der IBM Business Partner SEATECH (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit Hauptsitz in Hanoi, Vietnam, verfügt über jahrelange Erfahrung in der Umsetzung von Großprojekten in den Bereichen Bankwesen, Finanzen, Wertpapiere und Behörden. SEATECH hat an der Umsetzung von Informationstechnologieprojekten auf nationaler Ebene mitgewirkt, unter anderem für OCB mit dem OpenAPI-Projekt.