OCC beschleunigt System-Upgrades und stärkt die Marktstabilität mit IBM Sterling-Containerlösungen
Die Options Clearing Corporation (OCC) ist die einzige zentrale Gegenpartei-Clearingstelle für in den USA notierte Optionen. Sie betreut über 100 Clearing-Mitglieder, darunter einige der größten US-Broker-Dealer, Wertpapierfirmen und Futures-Kommissionshändler, die sich auf die effizienten und effektiven Clearing- und Risikomanagement-Services von OCC verlassen. Mit einer über 50-jährigen Geschichte wurde OCC 2012 als systemrelevante Finanzmarktinfrastruktur (SIFMU) eingestuft, wodurch seine wichtige Rolle auf dem Markt noch verstärkt wurde.
Das Unternehmen stand jedoch vor Herausforderungen bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität der Transaktionen in seinem gesamten Ökosystem. Manuelle Vorgänge, zeitaufwändige Upgrades, Skalierbarkeitsengpässe und die Notwendigkeit lückenloser Sicherheit erschwerten die Integration und Governance innerhalb der bestehenden IT-Infrastruktur zunehmend. OCC wurde insbesondere durch umfangreiche manuelle Prozesse und Upgradezyklen ausgebremst, die selbst kleinere Versionsaktualisierungen bis zu 18 Monate in Anspruch nahmen. OCC musste seine Infrastruktur modernisieren und sich an neue Technologien anpassen, um die Ausfallsicherheit und Sicherheit für den in den USA notierten Optionsmarkt fortzuführen.
Da schnellere Upgrades und erweiterte Funktionen benötigt wurden, nahm OCC die Hilfe von IBM Client Engineering in Anspruch. Das IBM-Team entwickelte eine Containerisierungslösung unter Verwendung der IBM Sterling B2B Integrator, darunter IBM Sterling B2B IntegratorTM, Sterling External Authentication Server (SEAS), Sterling Secure Proxy und Sterling Control Center Monitor.
Der Implementierungsplan sieht einen dualen Ansatz vor, um sowohl die traditionelle B2B-Datenaustauschumgebung als auch die neue containerisierte Lösung gleichzeitig zu unterstützen. Diese Strategie sichert eine kontinuierliche Unterstützung für die Teilnehmer des Optionsmarktes und ermöglicht es OCC, sowohl unabhängig als auch parallel zu testen, bevor eine vollständige Umstellung auf Container erfolgt. Darüber hinaus wird der Übergang auch die Herausforderung bewältigen, über 100 Clearing-Mitglieder-Verbindungen und mehr als 500 GB an täglichen Daten zu verwalten. OCC geht davon aus, dass das Transaktionsvolumen nach der Migration von Kunden entweder zu Sterling File Gateway oder B2B Integrator deutlich steigen wird.
Darüber hinaus wird die Umstellung auf Container OCC in die Lage versetzen, Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu erkunden. Das vorsichtige Interesse des Unternehmens an der Nutzung von KI könnte dazu beitragen, die Helm-Chart-Erkennung für Kubernetes zu automatisieren, Geschäftsprozesse zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und die Rückverfolgbarkeit zu verbessern. Durch die schnelleren Upgrades werden Ressourcen für zukünftige Innovationen und Prozessverbesserungen freigesetzt.
Durch die Migration zu containerisierter Software plant OCC die Upgrade-Zykluszeiten erheblich zu verkürzen. Kleinere Upgrades, die früher 18 Monate gedauert haben, werden in anderthalb Tagen durchgeführt. Es wird erwartet, dass diese rapide Beschleunigung zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer optimierten betrieblichen Effizienz führen wird. Moin Syed, Middleware Integration Manager bei OCC, hebt die Auswirkungen hervor: „Mit IBM Sterling Containern sind wir nicht mehr an die Vergangenheit gebunden, sondern gestalten die Zukunft der Finanzinfrastruktur.“ Der Übergang zu einer Containerarchitektur unterstützt die automatische Skalierung für mehr als 500 GB tägliche Transaktionen und verbessert damit die Erfahrung der Clearing-Mitglieder. Darüber hinaus bereitet der Übergang OCC auch auf die Hybrid Cloud vor, um seine Fähigkeit zur Anpassung an Marktvolatilität zu verbessern.
Auch der tägliche Betrieb von OCC wird erheblich verbessert, darunter optimierte Sicherheitsaufgaben und verbesserte Überwachungsfunktionen, die detaillierte Metriken erfassen und effektivere Warnmeldungen implementieren. Im Zuge seiner Modernisierung wird OCC seine Partnerschaft mit IBM weiter ausbauen. IBM wird OCC auch weiterhin mit den Tools und dem Fachwissen unterstützen, die erforderlich sind, um an der Spitze der Finanztechnologie-Innovation zu bleiben. „Der Umstieg auf Container war die natürliche und logische Konsequenz, da wir es uns einfach nicht leisten konnten, statisch zu bleiben – so wie IBM innovativ ist, müssen wir es auch sein“, sagt Greg Hanson, Principal Infrastructure Architect bei OCC.
Die Options Clearing Corporation (OCC) ist das weltweit größte Clearing-Unternehmen für Aktienderivate. Die OCC wurde 1973 gegründet und hat sich der Förderung von Stabilität und Marktintegrität durch die Bereitstellung von Clearing- und Abwicklungsdienstleistungen für Optionen, Futures und Wertpapierleihgeschäfte verschrieben. Als systemrelevante Finanzmarktinfrastruktur (SIFMU) unterliegt die OCC der Aufsicht der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC), der US-Aufsichtsbehörde für den Terminhandel (CFTC) und dem Board of Governors des Federal Reserve System. Die OCC hat mehr als 100 Clearing-Mitglieder und bietet 20 Börsen und Handelsplattformen zentrale Clearing- und Abwicklungsdienstleistungen an. OCC bietet über seinen Options Industry Council (OIC) außerdem kostenlose und ansprechende Ressourcen über die Vorteile und Risiken von Optionen.
Entdecken Sie die Lösungen von IBM, die Innovationen in Ihrem IT-Bereich vorantreiben
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, IBM Sterling und IBM Sterling B2B Integrator sind Marken der IBM Corp. in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.