Da schnellere Upgrades und erweiterte Funktionen benötigt wurden, nahm OCC die Hilfe von IBM Client Engineering in Anspruch. Das IBM-Team entwickelte eine Containerisierungslösung unter Verwendung der IBM Sterling B2B Integrator, darunter IBM Sterling B2B IntegratorTM, Sterling External Authentication Server (SEAS), Sterling Secure Proxy und Sterling Control Center Monitor.

Der Implementierungsplan sieht einen dualen Ansatz vor, um sowohl die traditionelle B2B-Datenaustauschumgebung als auch die neue containerisierte Lösung gleichzeitig zu unterstützen. Diese Strategie sichert eine kontinuierliche Unterstützung für die Teilnehmer des Optionsmarktes und ermöglicht es OCC, sowohl unabhängig als auch parallel zu testen, bevor eine vollständige Umstellung auf Container erfolgt. Darüber hinaus wird der Übergang auch die Herausforderung bewältigen, über 100 Clearing-Mitglieder-Verbindungen und mehr als 500 GB an täglichen Daten zu verwalten. OCC geht davon aus, dass das Transaktionsvolumen nach der Migration von Kunden entweder zu Sterling File Gateway oder B2B Integrator deutlich steigen wird.

Darüber hinaus wird die Umstellung auf Container OCC in die Lage versetzen, Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu erkunden. Das vorsichtige Interesse des Unternehmens an der Nutzung von KI könnte dazu beitragen, die Helm-Chart-Erkennung für Kubernetes zu automatisieren, Geschäftsprozesse zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und die Rückverfolgbarkeit zu verbessern. Durch die schnelleren Upgrades werden Ressourcen für zukünftige Innovationen und Prozessverbesserungen freigesetzt.