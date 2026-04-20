Ausgewogene Personalplanung im Gesundheitswesen

Das französische Gesundheitssystem steckt tief in einer Funktionskrise. 99 % der öffentlichen Krankenhäuser und Einrichtungen für Altenpflege berichten, dass sie ihren Personalbedarf nicht decken können. Gleichzeitig haben nur 15 % der Beschäftigten im Gesundheitswesen das Gefühl, einen gesunden Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben zu erleben.

Unter dieser zunehmenden Belastung ist eine effektive Zeitplanung entscheidend für das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die Stabilität des Systems. Gut durchdachte Dienstpläne ermöglichen es Einrichtungen, das Patientenaufkommen effektiv zu steuern und einen zeitnahen Zugang zur Versorgung zu gewährleisten, während gleichzeitig der Stress für die Pflegekräfte reduziert wird.

Die Zuständigen für diese Zeitpläne stehen jedoch vor einer schwierigen Aufgabe. Sie müssen die Schichten so gerecht wie möglich verteilen und dabei die individuellen Präferenzen respektieren und die betrieblichen Anforderungen erfüllen. Außerdem müssen die strengen europäischen Vorschriften bezüglich Arbeitszeiten, Ruhezeiten zwischen den Schichten und Beschränkungen der Nachtarbeit eingehalten werden.

Da viele Krankenhäuser auf eine manuelle, Spreadsheet-basierte Planung angewiesen sind, ist die Erstellung ausgewogener Dienstpläne mit erheblichem Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Etwaige Lücken in der Planung müssen mit teuren Überstunden gefüllt werden, was das ohnehin schon knappe Budget belastet und zum Burnout des Pflegepersonals beiträgt.

Genau dieses komplexe Netz wollte OPTACARE entwirren. Das Startup für Gesundheitstechnologie gründete sich mit der Absicht, Einrichtungen bei der Lösung ihrer größten Effizienzherausforderungen zu helfen und die Last der Planung in eine Quelle der Effizienz und Stabilität zu verwandeln.