Die Skalierung personalisierter Kommunikation stellt für jedes große Gesundheitsnetzwerk eine Herausforderung dar, und Oncoclínicas&Co, Lateinamerikas größte auf Onkologie spezialisierte Gruppe, bildete da keine Ausnahme.

Mit mehr als 140 Standorten und jährlich Hunderttausenden von Patienten sah sich das Unternehmen mit einer zunehmenden Komplexität bei der Verwaltung häufiger, zeitkritischer Interaktionen konfrontiert. Die Patienten erwarteten die Unmittelbarkeit und persönliche Betreuung einer Klinik, jedoch boten digitale Kanäle nicht das gleiche Erlebnis. Fragmentierte Systeme und manuelle Prozesse führten zu Verzögerungen und hohen Verbindungsabbrüchen, was es schwieriger machte, den nahtlosen, einfühlsamen Service aufrechtzuerhalten, den die Patienten erwarteten.

Um die persönliche Note und ihren Ruf für gute Erreichbarkeit zu bewahren, musste Oncoclínicas die Kommunikation vereinheitlichen, Routineaufgaben automatisieren und schnellere, zuverlässigere Verbindungen ermöglichen – ohne die betriebliche Komplexität zu erhöhen.

„Bei Oncoclínicas&Co geht unsere Mission über die technische Behandlung hinaus. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Patient nicht nur eine hervorragende klinische Versorgung verdient, sondern auch eine menschliche, flexible und aufmerksame Betreuung“, erklärt Paula Soares, CX Manager bei Oncoclínicas&Co.