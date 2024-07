Heute hat N.V. Elmar seine Fähigkeit, Statusaktualisierungen von seinen intelligenten Zählern zu verarbeiten, mit IBM Cloud Pak for Integration erheblich verbessert. Zuvor waren die intelligenten Zähler so programmiert, dass sie einmal pro Tag Nachrichten senden, insgesamt 15 Nachrichten pro Minute für das gesamte System. Jetzt werden die Aktualisierungen alle 15 Minuten pro Zähler gesendet, also insgesamt etwa 50 Nachrichten pro Sekunde. Innerhalb der nächsten drei Jahre plant das Unternehmen, alle 50.000 Kunden mit intelligenten Zählern auszustatten, was fast einer Verdreifachung der derzeitigen Kapazität entspricht.

„Das sind eine Menge Daten, die wir mit der IBM Plattform erfassen, und die Fähigkeit zur Anwendungsintegration ist das Herzstück all unserer Prozesse“, sagt Ng. „Wir sind jetzt in der Lage, jeden Endpunkt in die Plattform IBM Cloud Pak for Integration zu integrieren. Wir vertrauen wirklich auf deren Stabilität sowie auf die Verarbeitungs- und Erweiterungsmöglichkeiten. Sie funktioniert sehr gut für uns.“

Das Unternehmen konsultiert IBM auch weiterhin auf einer bedarfsorientierten Basis. „Wir haben professionelle Dienstleistungen für ein paar zusätzliche Wochen erworben, um unsere Implementierungen zu beschleunigen“, sagt Ng. „Uns wurden großartige Kollegen von IBM für unsere Projekte zugewiesen. Und das hat sich für uns als äußerst vorteilhaft erwiesen. Jedes Quartal bringen wir etwas Neues in die Produktion.“

Als Nächstes wird N.V. Elmar IBM Cloud Pak for Integration nutzen, um seine 11.000 intelligenten Straßenlaternen zu integrieren. So kann das Unternehmen die Nutzung nachvollziehen und erhält Einblicke zur Fehlerbehebung, falls etwas schief läuft. Das Unternehmen plant auch die Integration seiner intelligenten Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Und innerhalb des nächsten Jahres wird das Unternehmen damit beginnen, die API-Verwaltungsfunktion der Lösung zu nutzen, deren Einführung aufgrund von COVID-19 verschoben wurde. „Wir hoffen, dass wir in Zukunft alles von der Elmar-API für unser Programm für intelligente Zähler in die Anwendungsintegration und die API-Verwaltungskomponenten von IBM Cloud Pak for Integration verlagern können. Das ist zumindest die Roadmap, die wir gegenwärtig prüfen“, sagt Ng.

Künftig möchte das Unternehmen die KI in Form eines Chatbots in die Lösung integrieren. Durch die Verbindung mit der Anwendungsintegrationsschicht könnte der Chatbot auf Informationen aus den Backend-Systemen des Unternehmens zugreifen, z. B. auf Rechnungsanfragen, Serviceanfragen und Statusaktualisierungen.

Das Unternehmen profitiert weiterhin von der Innovationsfähigkeit der Lösung durch Self-Service und hält dabei die Kosten niedrig. „Wir wollten wirklich in der Lage sein, die Lösung selbst zu implementieren“, sagt Ng. „Und die Fähigkeit, schnell zu innovieren, war für uns entscheidend. Aus Kostensicht erspart uns das, zwei zusätzliche Entwickler bezahlen und schulen zu müssen.“