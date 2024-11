Veraltete Prüfprozesse und ineffiziente Systeme Das New Jersey Department of Community Affairs (NJDCA) ist eine staatliche Behörde, die lokalen Akteuren administrative Unterstützung sowie finanzielle und technische Hilfe bietet. Es bietet Programme und Dienste an, die sich mit den Belangen der Öffentlichkeit befassen, unter anderem mit Brandschutz, Gebäude- und Aufzugssicherheit, Wohngebäudeüberprüfungen, Gemeindeentwicklung sowie Verwaltung und Finanzen der Kommunalverwaltung. Innerhalb des Ministeriums gibt es mehrere Abteilungen und Einheiten, die für die Durchführung wichtiger Sicherheitsüberprüfungen im gesamten Gebiet und die Durchsetzung der geltenden Vorschriften des Bundesstaates New Jersey zuständig sind: Das Bureau of Fire Code Enforcement überprüft Hochhäuser und Gebäude mit lebensgefährlicher Nutzung (wie mehrstöckige Atrien, Großküchen usw.). Es leitet auch öffentliche Bildungprogramme und beaufsichtigt die Ausbildung von Feuerwehrleuten.​





überprüft Hochhäuser und Gebäude mit lebensgefährlicher Nutzung (wie mehrstöckige Atrien, Großküchen usw.). Es leitet auch öffentliche Bildungprogramme und beaufsichtigt die Ausbildung von Feuerwehrleuten.​ Das Bureau of Housing Inspection sorgt für die ordnungsgemäße Wartung von Hotels und Mehrfamilienhäusern wie Apartments, um den Zustand, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bewohner zu gewährleisten.​





sorgt für die ordnungsgemäße Wartung von Hotels und Mehrfamilienhäusern wie Apartments, um den Zustand, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bewohner zu gewährleisten.​ Die Elevator Safety Unit überwacht die Einhaltung der Sicherheitsstandards für Aufzüge, um Verletzungsrisiken im Zusammenhang mit Anlage und Wartung zu vermeiden.​ Das NJDCA nutzte die Gelegenheit, die volle Leistungsfähigkeit seiner Kerngeschäftsanwendungen auszuschöpfen, indem es in Innovationen investierte, um seine Systeme zu modernisieren, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. In Zusammenarbeit mit IBM Consulting for Microsoft entwickelte es modernisierte, Cloud-basierte, mobile Systeme, um Registrierungs-, Überprüfungs-, Mahn-, Abrechnungs- und Zahlungsverfahren optimal zu verwalten. Die wichtigsten Herausforderungen, die angegangen wurden, waren veraltete und oft papierbasierte Überprüfungsprozesse in verschiedenen Abteilungen, eine fragmentierte IT-Infrastruktur und ein ineffizienter Einsatz von Arbeit und Zeit. Darüber hinaus waren die bestehenden Systeme teuer in der Wartung, anfällig für häufige Ausfälle und entsprachen nicht den Bedürfnissen der öffentlichen Nutzer oder der Regierungsmitarbeiter.

90 % Bis zu 90 % Verkürzung der Überprüfungszykluszeit bei Aufzugsinspektionen 0-6 Monate Reduzierung des Überprüfungsrückstands von mehreren Jahren auf null bis sechs Monate für das Wohnungsüberprüfungsprogramm 46 % 46 % Umsatzsteigerung für das Wohnungsüberprüfungsprogramm 15 % 15 % Umsatzsteigerung für das Brandschutzüberprüfungsprogramm

Was die Reaktionsfähigkeit von IBM auf uns anbelangt, so agierte IBM wie ein kleines Unternehmen. Wir stießen nicht auf die typische Attitüde großer Beratungsunternehmen, bei der man nach Abschluss des Verkaufsprozesses auf Distanz geht. Ich wusste, dass ich das richtige Team hatte. John harrison Director of IT New Jersey Department of Community Affairs

Befähigung von Behörden bei der Bewältigung von Problemstellungen der Öffentlichkeit Das NJDCA wandte sich an IBM Consulting for Microsoft, um eine umfassende Lösung zu entwickeln, die ihre Bedenken ausräumen konnte. Die Zusammenarbeit von NJDCA und IBM Consulting führte zu Cloud-basierten Überprüfungslösungen für mehrere Programme. Dieses modernisierte Framework wurde mit Microsoft Dynamics 365 und der Power Platform entwickelt und ermöglicht es Behörden, ihre Ziele effektiv zu erreichen und die öffentliche Sicherheit im gesamten Bundesstaat zu verbessern. Zu den Lösungskomponenten gehören:​ Mobile App : Inspektoren können sich auf Mobilgeräten anmelden und Ergebnisse aufzeichnen, während sie vor Ort sind.





: Inspektoren können sich auf Mobilgeräten anmelden und Ergebnisse aufzeichnen, während sie vor Ort sind. Back-Office: Mitarbeiter nutzen die Microsoft Dynamics 365-Plattform für Aufgaben wie die Bearbeitung von Registrierungen, die Verwaltung von Einsprüchen und Verlängerungen, die Überprüfung der Buchhaltung und die Bewertung der Produktivität und Leistung der Inspektoren.​





Mitarbeiter nutzen die Microsoft Dynamics 365-Plattform für Aufgaben wie die Bearbeitung von Registrierungen, die Verwaltung von Einsprüchen und Verlängerungen, die Überprüfung der Buchhaltung und die Bewertung der Produktivität und Leistung der Inspektoren.​ Public Portal: Immobilieneigentümer und Makler verwenden Microsoft Power Pages, um Immobilien zu registrieren, Überprüfungsaufzeichnungen und -zertifikate zu erhalten und Rechnungen online zu bezahlen.​​ ​Die neue Überprüfungslösung bietet eine Reihe von Funktionen, die darauf abzielen, verschiedene Prozesse zu optimieren und die Gesamteffizienz zu verbessern, z. B. automatische Benachrichtigungen, Dokumentenmanagement, erweiterte Analysen für die Berichterstattung über die Auslastung von Finanzwesen und Personal sowie die Überwachung von Genehmigungen für Immobilien.

Die Expertise des Microsoft Dynamics 365-Teams in der IBM-Praxis ist erstklassig und unschlagbar. Ihre Kommunikation ist ebenfalls auf höchstem Niveau. John harrison Director of IT New Jersey Department of Community Affairs

Verkürzung der Überprüfungszykluszeiten und Steigerung von Umsatz und Produktivität Die Implementierung der neuen Cloud-basierten Überprüfungslösung verbessert die öffentliche Sicherheit und die Prüfabwicklung durch die Optimierung der Workflows und die Modernisierung gesamter Prozesse, während gleichzeitig die Nutzung von Mobilgeräten für eine bessere Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessert wird. Infolgedessen kann das NJDCA den Überprüfungsrückstand bei Wohnungsüberprüfungen von mehreren Jahren auf null bis sechs Monate reduzieren. Durch den Einsatz der neuen Prüflösung von NJDCA konnte außerdem die Zykluszeit der Aufzugsinspektion um bis zu 90 % verkürzt werden. Als Teil der neuen Plattform werden alle Daten nun über die Microsoft Government Cloud zentralisiert, eine sichere Umgebung, die verschiedene Altsysteme, die Datensicherheit und Compliance berücksichtigt. Das Zahlungsmanagement wird durch die Integration von Power Pages in das Zahlungssystem der Regierung von New Jersey über Microsoft Azure erheblich verbessert. Diese Integration verbessert die Erfahrung des Nutzers durch Funktionen wie Quick Pay, die es den Nutzern ermöglichen, ohne Anmeldung Rechnungsdetails einzusehen und Zahlungen zu tätigen. Darüber hinaus wird das Ertragsmanagement mit Microsoft Power Automate automatisiert, wodurch Kosten gesenkt, Zeit gespart und potenzielle menschliche Fehler bei der Rechnungsstellung, der Druckverteilung, dem Postversand und bei Überwachungsverfahren ausgeschlossen werden. Die Einnahmen für das Wohnungsüberprüfungsprogramm stiegen um 46 % und für das Brandschutzüberprüfungsprogramm um 15 %. Darüber hinaus bietet diese Transformation der Agentur technologisch ausgereifte Business-Intelligence-Dashboards (BI) und Berichtsfunktionen, die auf Microsoft Power BI basieren. Als kontinuierlicher Teil dieser Modernisierungsinitiative implementiert IBM Consulting for Microsoft nun die auf Azure Open KI basierende Planungsoptimierung, Echtzeittransparenz des Inspektor- und Überprüfungsstatus sowie mobile Offline-Funktionen.