Mit IBM® Watson Campaign Automation als Herzstück seiner Strategie für Kundenengagement treibt Mud Pie Konversionen auf seiner B2C-Website voran.

Ouargli meint hierzu: „Die Möglichkeit, Daten von unserer Website zu nutzen, ist eine unschätzbare Ressource, um unseren Kundenkontakt effektiv zu gestalten. Wenn Kunden uns zum ersten Mal online besuchen und sich für unseren Newsletter anmelden, senden wir ihnen einen digitalen Gutschein zu. Wenn Interessenten dem Link folgen und zum Beispiel nach Babylätzchen stöbern, kennzeichnen wir sie automatisch mit der Baby-Persona – und passen den Inhalt, den sie auf unserer Website und in unseren E-Mails sehen, an diese Interessen an.“



Durch die Kombination relevanter Kommunikation mit responsivem Marketing verwandelt Mud Pie Gelegenheitsbesucher in Stammkunden.



„Wir sehen, dass der Erfolg unserer Marketingkampagnen zunehmend von unserer Fähigkeit abhängt, uns schnell an neue Trends anzupassen – und IBM® Watson Campaign Automation ermöglicht uns genau das“, so Ouargli. „Wir sind begeistert von der Wirkung unserer personalisierten Kampagnen – und die aktuellen Geschäftsergebnisse zeigen uns, dass auch unsere Kunden begeistert sind. In den letzten zwei Jahren konnten wir die Konversionsraten auf unserem digitalen Kanal um 146 Prozent steigern, was sich in einer Umsatzsteigerung von 325 Prozent niederschlug.“



Ouargli fasst zusammen: „Wer mit Kunden auf eine Weise interagiert, die sie auf einer persönlichen Ebene anspricht, kann den Grundstein für lebenslange Kundentreue legen. Wenn wir die Bedürfnisse jeder einzelnen Person besser verstehen, können wir überzeugende, personalisierte Kampagnen entwickeln, die mehr Kunden zum Kauf inspirieren.“