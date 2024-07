Mexikanisches Technisches Institut/Technologisches Institut von Tijuana

Das Technologische Institut von Tijuana ist eine Hochschuleinrichtung in Tijuana, Baja California, Mexiko. Das Institut wurde am 17. September 1971 gegründet und war eine der ersten Einrichtungen der höheren Bildung im Bundesstaat. An den beiden Standorten werden insgesamt 21 Bachelor-, 6 Master- und 3 Promotionsstudiengänge angeboten. Das Institut ist eine wichtige Einrichtung für berufliche und wissenschaftliche Talente in der Region. Seine Aufgabe ist es, Hochschulbildung auf Bachelor-, Master- und Doktoratsebene anzubieten, die auf den Qualifikationsbedarf in der Region abgestimmt ist.

Das Institut hat sich mit Problemen aus der realen Welt befasst, die mit Techniken des maschinellen Lernens untersucht werden können, z. B. mit dem Migrationsverhalten von Menschen und anderen sozialwissenschaftlichen Fragen, die für die Grenzstädte zwischen Mexiko und den USA relevant sind. Das Team verfügte über einen sehr großen Datensatz, auf dem es seine eigenen Algorithmen entwickelten. Diese Algorithmen sollten dazu verwendet werden, Vorhersagen über das Migrationsverhalten und andere gesellschaftliche Themen zu treffen. Vor diesem Hintergrund erkundete das Institut die Möglichkeiten seiner bestehenden Infrastruktur, um diese Themen auf höchstem Niveau zu erforschen.



Das Institut verfügte über bestehende Dell-Server mit Intel Xeon-Prozessoren für sein Forschungslabor. Das Team kam zu dem Schluss, dass diese Server nicht über die Bandbreite und die Fähigkeiten verfügten, die für die Forschung mit Big Data erforderlich waren, insbesondere für die Durchführung komplexer Optimierungs- und Lernprozesse. Man brauchte beschleunigte Server mit GPUs, um Hochleistungsrechenlasten zu bewältigen. Diese Server mussten außerdem skalierbar sein, um die Anforderungen der Datensätze des Instituts zu erfüllen.



Dr. Leonardo Trujillo, ein Forschungsprofessor am Technologischen Institut von Tijuana in der Abteilung für Elektrotechnik und Elektronik, begann mit der Erforschung einer IT-Infrastruktur für High Performance Computing, die eine Forschung auf höchstem Niveau ermöglichen sollte. Das Team um Trujillo wusste von der Zusammenarbeit zwischen IBM und NVIDIA im Bereich KI und High Performance Computing für Unternehmen und begann daher, Power Systems für den Aufbau seiner Forschungsinfrastruktur in Betracht zu ziehen. Nachdem das Team mit IBM gesprochen und sich über Power Systems für High Performance Computing informiert hatte, war es überzeugt, dass dies der geeignete Weg war. Und so begann man mit dem Aufbau einer neuen Forschungsinfrastruktur mit IBM Power Systems.