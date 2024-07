Movius sieht in der Arbeit mit QRadar SIEM eine Reihe wertvoller Vorteile:

Schnellere Identifizierung und Sanierung von Bedrohungen: Movius schätzt, dass es bei der Untersuchung von Vorfällen mindestens 10-mal effizienter ist. „Es ist ein direkter Ersatz für die Zeit, die die Mitarbeiter manuell mit der Suche nach verschiedenen Protokollen und Quellen, der Bewertung von Ereignissen und der Identifizierung von Bedrohungen verbringen würden“, sagt Pettit. „Und ich glaube nicht, dass unser Team all das ohne ein führendes SIEM wie QRadar abdecken könnte.“

Kosteneinsparung: „Nicht nur, was die Zeitersparnis für die Mitarbeiter angeht, sondern auch die Kosten für das Unternehmen“, sagt Pettit. „Ohne ein bewährtes SIEM wären wir Bedrohungen und Datenverlusten ausgesetzt.“

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Movius ist nach dem internationalen Informationssicherheitsstandard ISO/IEC 27001 und den Informationssicherheitsstandards SOC 2 Type II und HIPAA Type 1 zertifiziert. „Ein großer Teil dieser Zertifizierungen bezieht sich auf die Sicherheit“, erklärt Pettit. „Und aufgrund dessen, was wir mit IBM und QRadar gemacht haben, können wir relativ schnell Nachweise erbringen und diese Abschnitte der Zertifizierungen durchgehen.“

Kundensicherheit: Einige Movius-Kunden führen Risikobewertungen von Drittanbietern im Rahmen von Drittanbieteraufsicht (Third Party Oversight, TPO) durch. Pettit meint: „Es geht immer um die Frage: Wie stehen Sie zu Sicherheit und Compliance? Und QRadar ist ein wichtiger Teil davon.“

Ein strategischerer Ansatz für Cybersicherheit: „Aus Sicht der täglichen Berufserfahrung hat sich nach der Einführung von QRadar die Dynamik unseres Denkens über Sicherheit verändert“, erzählt Pettit. „Wir machen uns mehr Gedanken darüber, wie wir unsere Sicherheitslage weiterentwickeln können, als dass wir uns aus einer sehr reaktiven, taktischen Perspektive damit auseinandersetzen.“

Unterstützung der CO2-Reduzierung: Die Sicherheitsfunktionen von MultiLine geben mehr Organisationen grünes Licht für die Einführung der Plattform und tragen zu ihren ESG-Zielen (Environmental, Social, Governance) bei. „Jedes einzelne Telefon, das vom Arbeitsplatz entfernt wird, entspricht 81 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Jahr“, sagt John Rarrick, Marketingleiter bei Movius. „Multiplizieren Sie das mit allen MultiLine-Nutzern da draußen, und wir konnten unseren Kunden helfen, ihren CO2-Fußabdruck erheblich zu reduzieren.“

Und all dies bedeutet, dass Movius mehr Zeit und Energie für das aufwenden kann, was für sein Geschäft am wichtigsten ist. „Wir wollen uns darauf konzentrieren, unseren Kunden eine großartige Erfahrung zu bieten“, sagt Visweswar. „Und darauf können Sie sich nicht konzentrieren, wenn Sie kein Vertrauen in Ihre Sicherheitsvorkehrungen haben, weil Sie ständig darüber nachdenken, was als nächstes passieren könnte. Mit QRadar können wir zuversichtlich vorankommen, ohne Angst vor dem Unbekannten haben zu müssen.“