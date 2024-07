„Als Ingenieure suchen wir immer nach neuen Wegen, um Energie effizienter zu nutzen und die Kohlenstoffbelastung im Rechenzentrum zu reduzieren“, erklärt Siri. Das Team des Rechenzentrums in Montpellier hat sich zum Ziel gesetzt, seine Infrastruktur so effizient wie möglich zu nutzen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Leistung und Verfügbarkeit seiner Anwendungen zu gewährleisten.

„Wir befinden uns in der Anfangsphase unserer Implementierung, sind aber mit dem, was wir bisher gesehen haben, zufrieden. Derzeit nutzen wir Instana zur Überwachung von Demoanwendungen“, sagt Siri. Dies hilft dem Team, Risiken in der Anwendungsleistung proaktiver zu erkennen, bevor sie sich auf das Kundenerlebnis auswirken.

„Turbonomic gibt uns Empfehlungen für die Ressourcennutzung, um sowohl den Zustand unserer Anwendungen als auch die Effizienz unseres Rechenzentrums zu verbessern. Turbonomic kann uns zum Beispiel zeigen, wann die Latenz explodiert, und es empfiehlt, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen“, erläutert Siri. Das Team hat auch eine der neuesten von IBM Turbonomic veröffentlichten Funktionen getestet: die nachhaltigen IT-Dashboards.