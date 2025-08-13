Moderna ist ein führendes Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Als Pionier auf dem Gebiet der Boten-RNA (mRNA)-Medikamente und -Impfstoffe nutzt das Unternehmen mRNA-Moleküle, die eine entscheidende Rolle im Körper spielen, um Krankheiten zu behandeln und vorzubeugen. Heute erforscht Moderna im Rahmen einer Forschungs- und Technologiepartnerschaft mit IBM die Anwendung von Quantencomputing bei der Entwicklung von mRNA-Medikamenten.

Der menschliche Körper enthält mehr als 100.000 Arten von Proteinen, und jedes Protein wird von mRNA abgeleitet. Seit Jahrzehnten wissen die Wissenschaftler, dass mRNA das Potenzial hat, die Grundlage für eine neue Klasse von Medikamenten zu bilden, die Krankheiten auf der fundamentalsten Ebene der zellulären Funktion angehen könnten. Moderna hat bei der Umsetzung dieser Erkenntnis eine führende Rolle gespielt.

Das Unternehmen hat die mRNA-Technologie eingesetzt, um Zellen anzuweisen, Proteine zu produzieren, die helfen könnten, Krankheiten zu verhindern oder zu behandeln, die bisher als unheilbar galten.

Klassische Computer sind zwar leistungsstarke Werkzeuge für die Entwicklung von mRNA, haben aber ihre Grenzen, wenn es um rechenintensive Probleme geht. Quantencomputing bietet einen vielversprechenden neuen Ansatz für diese Herausforderungen und ergänzt die klassischen Methoden dort, wo die derzeitigen Algorithmen an ihre Grenzen stoßen.

Eine zentrale Herausforderung für Moderna ist die Entwicklung der mRNA-Technologie, die dem Körper genaue Anweisungen zur Herstellung der Proteine gibt, mit denen Krankheiten behandelt werden können. Für jedes beliebige Protein gibt es eine astronomisch große Anzahl möglicher mRNA-Sequenzen, die es kodieren könnten, was die Optimierung zu einer komplexen Aufgabe macht.

Um ein medizinisches Problem mit mRNA anzugehen, beginnen die Forscher mit der Identifizierung der biologischen Mechanismen, die an einer Krankheit beteiligt sind, und ermitteln, welches Protein diesen Prozess modulieren könnte. Dann identifizieren sie eine Nuklearsequenz, die dieses Protein kodiert. Neben der Kodierung des Proteins müssen die Forscher sicherstellen, dass die Sequenz im Körper stabil ist. Sie müssen auch sicherstellen, dass das Protein in ausreichenden Mengen produziert werden kann, um wirksam zu sein, ohne eine unerwünschte Immunantwort auszulösen. Dies erfordert ein tiefes Verständnis der Zellchemie sowie eine beträchtliche Rechenleistung, um die Millionen möglicher Nukleotidsequenzen zu durchsuchen und die richtige zu finden.

Moderna verfolgt einen schnellen, skalierbaren Ansatz für diese molekulare chemische Arbeit, aber das Unternehmen ist immer auf der Suche nach Möglichkeiten, den Prozess der Entwicklung von mRNA-Medikamenten zu verbessern. Dieses Bestreben hat Moderna dazu veranlasst, sein Fachwissen im Bereich Quantencomputing jetzt zu entwickeln, wo die Technologie an der Schwelle zu nützlichen Anwendungen steht.

„Unser Ziel ist es, den menschlichen Zustand zu verbessern“, so Alexey Galda, Associate Scientific Director, Quantum Algorithmen und Anwendungen bei Moderna. „Wir glauben, dass es entscheidend ist, jedes verfügbare Werkzeug zu erforschen – einschließlich Quantencomputing – um unseren Fortschritt heute zu skalieren, anstatt zu warten, bis die Technologie in der Zukunft vollständig ausgereift ist.“