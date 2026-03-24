Erfahren Sie, wie Mitchell Services CaNeTA nutzte, um kritische Risiken zu identifizieren und zu minimieren und so die Sicherheitsleistung und die operative Resilienz zu verbessern.
Mitchell Services ist Australiens vielfältigstes Bohrunternehmen und operiert in risikoreichen Umgebungen im Bergbau- und Rohstoffsektor. Mit über 750 Mitarbeitern und 35 Projekten erkannten sie die Bedeutung eines proaktiven und zuverlässigen Risikomanagements, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und einen unfallfreien Arbeitsplatz zu schaffen. Ihre Führung versuchte, die Effektivität und Widerstandsfähigkeit kritischer Kontrollen zu stärken, um ernsthafte Schäden zu verhindern, selbst wenn sich die Arbeitsbedingungen änderten oder unerwartete Schwankungen auftraten. Mitchell Services stand vor der Herausforderung, Lücken in ihrem kritischen Risikomanagement zu identifizieren und festzustellen, ob sie bei den Ereignissen sicher versagten oder einfach nur Glück hatten. Sie mussten ihre Sicherheitsleistung anhand kritischer Kontrollstandards bewerten und ihre kritischen Risiken effektiv priorisieren. Um dem entgegenzuwirken, arbeiteten sie 2025 mit Libero AI und der University of Queensland zusammen, um deren Sicherheitsleistung mit der CaNeTA-Methode zu analysieren. Zur Verbesserung der Ergebnisse wurde CaNeTA um IBM ® watsonx.ai® im Prozess-Frontend erweitert, um Daten aufzubereiten und Ereignisse kausal zu verknüpfen, und um IBM watsonx Orchestrate® im Prozess-Backend, um die Datenanalyse und die Generierung von Erkenntnissen zu verbessern.
Der Fragenkatalog zur Überprüfung der kritischen Kontrollmaßnahmen (Critical Control Verification, CCV) wurde so umgestaltet, dass nun 100 % der Fragen die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen prüfen, im Vergleich zu einer Ausgangswirksamkeit von 65 %.
Die Inspektionsaktivität für schwere Fahrzeuge stieg in den ersten drei Monaten nach der Einführung um 4,7 %, was die Inspektionsabdeckung verbesserte und die Möglichkeit verbesserte, Probleme früher zu erkennen.
Um die Anzahl der durchzuführenden Inspektionen zu verdeutlichen: In den sechs Monaten von Juli bis Dezember 2025 legten die schweren Fahrzeuge von Mitchell Services (Bohranlagen, Lastwagen usw.) insgesamt 230.000 km zurück. Leichte Fahrzeuge haben 771.000 km zurückgelegt.
Um die Herausforderungen zu bewältigen, hat Mitchell Services in Zusammenarbeit mit Libero KI und der University of Queensland ein bahnbrechendes Projekt gestartet. Durch die Anwendung der Causal Network Analysis Topology (CaNeTA)-Methode wollten sie ein tieferes Verständnis ihrer operationellen Risiken und kritischen Kontrollen gewinnen. Der CANeta-Ansatz modelliert Risiken, Kontrollen und Konsequenzen am Arbeitsplatz als dynamisches kausales Netzwerk und deckt versteckte Interaktionen und Risikoausbreitungswege auf, die in traditionellen Risikoregistern oft übersehen werden. Das Projekt umfasste eine gründliche Analyse der Vorfallberichte aus dem Geschäftsjahr 24/25 anhand kritischer Risikostandards und Risikoregister. Bei dieser Analyse wurden verschiedene CaNeTA-Toolsets verwendet, darunter Network Visualisation, Betweenness, Eigenvector Centrality, In-Strength und Metriken-Aggregation. Diese Tools lieferten Einblicke in die Ausbreitung von Vorfällen durch „Schadensereignisse“, die oft mit Transport und Logistik in Verbindung stehen, und hoben kritische Überbrückungsereignisse wie Interaktionen mit Wildtieren und ungesicherte Ladungen hervor. Die Analyse ergab auch, dass Beinaheunfälle oft eher auf „Unglück“ als auf robuste Kontrollen zurückzuführen sind. Durch die Anwendung von CaNeTA hat Mitchell Services ein differenziertes Verständnis der Geschäftswelt gewonnen, das es dem Unternehmen ermöglichte, seine Risikomanagement-Strategie neu zu gestalten. Die aus der CaNeTA-Analyse gewonnenen Erkenntnisse führten zu strategischen Neuausrichtungen, darunter die Ausweitung der Risikoüberwachung über die Kernbohroperationen hinaus und die Wiederherstellung von Transport, Logistik und Wartung als zentrale kritische Risikobereiche. Erweiterte Critical Control Verification (CCV)-Protokolle in Form von Schwerlastfahrzeuginspektionen wurden eingeführt, um die Integrität aller kritischen Steuerungen, kritischen Systeme und Rückhaltesysteme vor und nach Transportvorgängen zu überprüfen. Die Zusammenarbeit mit Libero KI und der University of Queensland, ermöglicht durch IBMs Unterstützung innovativer Technologien wie CaNeTA, hat Mitchell Services befähigt, eine größere Resilienz in ihren Betrieben aufzubauen.
Mitchell Services hat seine Risikomanagementfunktionen durch den Einsatz der KI-gestützten Risikomanagementlösung CaNeTA von IBM gestärkt. Anhand von Unfall- und Beinaheunfalldaten aus dem Geschäftsjahr 2024/25 erstellte das Projekt eine datengestützte mathematische Analyse und Visualisierung, die präventive Maßnahmen quantifizierte und priorisierte.
Durch die Anwendung von CaNeTA identifizierte Mitchell Services wichtige Risikoausbreitungswege, darunter Vorfälle, die sich über Schadensereignisse ausbreiten, die häufig mit Transport und Logistik zusammenhängen. Die Analyse ergab, dass Interaktionen mit Wildtieren und ungesicherte Ladungen zu kritischen Überbrückungsereignissen wurden, während Fahrzeugunfälle und Kommunikationsausfälle unverhältnismäßig große Auswirkungen auf die nachfolgende Sicherheit haben können. Diese quantifizierten Erkenntnisse ermöglichten es Mitchell Services, die Aufsicht über die Kernbohrarbeiten hinaus auszuweiten, Transport, Logistik und Instandhaltung wieder als zentrale kritische Risikobereiche zu etablieren und die Überprüfung kritischer Kontrollen zu verbessern, indem von anwesenheitsbasierten Kontrollen auf eine wirkungsbasierte Überprüfung umgestellt wurde, insbesondere bei Logistik- und Transportaktivitäten. Außerdem wurden die Protokolle verbessert, um die Integrität des gesamten Systems vor und nach Transportvorgängen zu überprüfen. Mit diesen neuen Fähigkeiten ist Mitchell Services besser in der Lage, fundierte Entscheidungen zu Risiko, Energiefreisetzung und Kontrolleffektivität zu treffen und so die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsleistung und der operativen Widerstandsfähigkeit zu unterstützen.
Mitchell Services ist ein an der ASX notierter Anbieter von Bohrdienstleistungen und Australiens vielseitigstes Bohrunternehmen. Seit über 50 Jahren ist die Marke Mitchell im Bergbau- und Rohstoffsektor tätig. Mitchell Services verfügt mittlerweile über mehr als 80 Übertage- und Untertagebohranlagen, beschäftigt über 750 Mitarbeiter in 35 Projekten in Australien und ist in unterschiedlichsten, risikoreichen Umgebungen tätig – von der Exploration in abgelegenen Gebieten bis hin zu Untertagebohrungen.
Libero AI ist ein Pionierunternehmen an der Spitze der Implementierung künstlicher Intelligenz, um die Geschäftsleistung der Schwerindustrie zu verbessern. Sie setzen KI ein, um Daten zu verbessern, zu nutzen und zu verwerten, um geschäftliche Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Wartung und Betrieb zu lösen. Libero KI arbeitete mit Mitchell Services und der University of Queensland zusammen, um CaNeTA zu implementieren.
© Copyright IBM Corporation, Februar 2026. IBM, das IBM-Logo, watsonx.ai, und watsonx Orchestrate sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.