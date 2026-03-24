Mitchell Services hat seine Risikomanagementfunktionen durch den Einsatz der KI-gestützten Risikomanagementlösung CaNeTA von IBM gestärkt. Anhand von Unfall- und Beinaheunfalldaten aus dem Geschäftsjahr 2024/25 erstellte das Projekt eine datengestützte mathematische Analyse und Visualisierung, die präventive Maßnahmen quantifizierte und priorisierte.

Durch die Anwendung von CaNeTA identifizierte Mitchell Services wichtige Risikoausbreitungswege, darunter Vorfälle, die sich über Schadensereignisse ausbreiten, die häufig mit Transport und Logistik zusammenhängen. Die Analyse ergab, dass Interaktionen mit Wildtieren und ungesicherte Ladungen zu kritischen Überbrückungsereignissen wurden, während Fahrzeugunfälle und Kommunikationsausfälle unverhältnismäßig große Auswirkungen auf die nachfolgende Sicherheit haben können. Diese quantifizierten Erkenntnisse ermöglichten es Mitchell Services, die Aufsicht über die Kernbohrarbeiten hinaus auszuweiten, Transport, Logistik und Instandhaltung wieder als zentrale kritische Risikobereiche zu etablieren und die Überprüfung kritischer Kontrollen zu verbessern, indem von anwesenheitsbasierten Kontrollen auf eine wirkungsbasierte Überprüfung umgestellt wurde, insbesondere bei Logistik- und Transportaktivitäten. Außerdem wurden die Protokolle verbessert, um die Integrität des gesamten Systems vor und nach Transportvorgängen zu überprüfen. Mit diesen neuen Fähigkeiten ist Mitchell Services besser in der Lage, fundierte Entscheidungen zu Risiko, Energiefreisetzung und Kontrolleffektivität zu treffen und so die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsleistung und der operativen Widerstandsfähigkeit zu unterstützen.