Nach einem zufälligen Treffen mit IBM bei einer Branchenveranstaltung erkannte Migrato schnell, dass IBM Watson alle erforderlichen Funktionen bot, um die Anforderungen der neuen Open Government-Gesetzgebung zu erfüllen.

„Als ich mich zum ersten Mal mit IBM traf, war ich fasziniert von ihrem Fokus auf Process Mining und Data Science“, erinnert sich Dubbeldam. „Nach der Teilnahme an einem ganztägigen Workshop mit IBM war ich überzeugt, dass die IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed genau die Lösung war, die wir brauchten.“

IBM Watson NLP Library for Embed ist eine containerisierte Bibliothek, die leistungsstarke KI für natürliche Sprache in bestehende Lösungen einbringt. Die Lösung basiert auf einer Kombination aus Open Source- und IBM Research® NLP-Algorithmen und ermöglicht es Migrato, sensible personenbezogene Daten aus Rohtextdaten genau zu erkennen und zu redigieren.

In Zusammenarbeit mit Experten des IBM Build Lab hat Migrato seinen Proof-of-Concept schnell in eine vollwertige Lösung umgewandelt.

Dubbeldam kommentiert: „Nach nur ein paar Stunden gemeinsamer Entwicklung mit dem IBM Build Lab-Team hatten wir etwa 70 % der Lösungsentwicklung abgeschlossen – es ist eine sehr effektive Partnerschaft. Die praktische Anleitung, die wir von IBM erhalten haben, war äußerst wertvoll, insbesondere in Bezug auf Best Practices für die Einbettung bestimmter Bibliotheken in unsere Intelligent Content Classifier-Anwendung.“

Durch die Partnerschaft mit IBM hat Migrato sein Ziel erreicht, seine NLP-Funktionen zu optimieren. Mit IBM Watson NLP Library for Embed kann das Unternehmen unstrukturierte Daten noch schneller und genauer verarbeiten.

„Wir brauchten nur etwa fünf Tage, um unsere neue Lösung in Produktion zu bringen, das war eine tolle Erfahrung“, sagt Dubbeldam. „In der Vergangenheit basierten unsere Schlüsselwortanalysen auf einer statistischen Analyse aller in einem Dokument verwendeten Wörter – aber in vielen Fällen sind die am häufigsten vorkommenden Wörter in einem Dokument nicht die wichtigsten. Mit der IBM IBM Watson NLP Library für Embed können wir KI nutzen, um themenbezogene Schlüsselwörter zu extrahieren, was uns dabei hilft, die Bedeutung unstrukturierter Daten zu ergründen.“