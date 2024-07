Der erste Schritt für Miami-Dade County bestand darin, einen Technologiepartner zu finden, der bei der Umsetzung der Vision eines intelligenteren Countys helfen konnte.

„Wir arbeiten schon seit Ende der 90er Jahre mit IBM Cognos“, sagt Suarez. „Als wir uns entschieden, in den Bereich Smarter Cities zu expandieren, war IBM die natürliche Wahl. Wir mögen das Smarter Cities Framework von IBM, weil es tatsächlich ein Framework ist. Es ist nicht nur ein Sammelsurium verschiedener unzusammenhängender Produkte – alles wirkt wie eine geschlossene Einheit zusammen.“

Miami-Dade County begann mit der Einführung der IBM Intelligent Water-Technologie, um Wasserlecks in den Parks aufzuspüren. Die Lösung wurde entwickelt, um die Parkmanager bei der Entdeckung von Lecks zu alarmieren und so die Wasserverschwendung zu minimieren und Kosten zu senken.

„Im ersten Jahr nach der Einführung der neuen Wassermanagementlösung haben wir über 1 Mio. USD eingespart“, sagt Suarez. „Dieses Geld konnten wir dann für andere Dienstleistungen einsetzen, die wir vorher nur schwer finanzieren konnten. Dieser Erfolg gab uns die Zuversicht, an ähnlichen Lösungen für unsere anderen Betriebszweige zu arbeiten.“

„Interessanterweise war das Leckerkennungssystem nicht nur für unsere Parkabteilung nützlich – es hat auch unsere Polizei auf eine Reihe von Straftaten aufmerksam gemacht. So gab es zum Beispiel Vorfälle, bei denen Leute wertvolle Kupferrohre aus unseren Sprinkleranlagen gestohlen haben. Eine Gruppe hat sogar Wasser aus einem nahe gelegenen Park für den Betrieb ihrer Autowaschanlage abgezweigt!“

„Wir hatten bereits Pläne zur Entwicklung einer intelligenteren Strafverfolgung. Und das war ein guter Hinweis darauf, was bei einer optimalen Nutzung unserer Daten möglich werden würde.“

Miami-Dade County beschloss, ein Echtzeit-Kriminalzentrum auf der Grundlage der IBM Intelligent Operations Center-Lösung einzurichten. Die Lösung erfasst und analysiert Echtzeit-Datenströme von zahlreichen Abteilungen und Systemen im gesamten Bezirk, einschließlich Verkehrs- und Sicherheitskameras, die auf der Iot-Technologie (Internet of Things) basieren. Wenn verdächtige Aktivitäten erkannt werden, werden die Mitarbeiter im Kriminalzentrum alarmiert, damit sie schnell die geeigneten Maßnahmen ergreifen können. Die Informationen werden in intuitiven Visualisierungen und Dashboards angezeigt, was die Interpretation und das ergreifen von Maßnahmen erleichtert.

„Mit dem IBM Intelligent Operations Center als zentralem Daten-Hub konnten wir außergewöhnliche Fortschritte bei der Strafverfolgung und der öffentlichen Sicherheit erzielen“, sagt Suarez. „Nehmen wir zum Beispiel Kameras: Wir nutzen IBM Video Analytics, um verdächtige Ereignisse zu erkennen und Warnungen zu generieren. Angenommen, jemand springt über einen Parkzaun, obwohl der Park geschlossen ist. IBM Video Analytics führt eine Objekterkennung durch, um sicherzustellen, dass es sich um einen Menschen und nicht um eine Katze handelt. Anschließend wird festgestellt, ob die Aktivität verdächtig ist und es sich lohnt, sie weiter zu untersuchen. Die gesamte Analyse und Alarmierung erfolgt automatisch, sodass die Strafverfolgungsbehörden sofort Maßnahmen ergreifen können, ohne erst stundenlanges Videomaterial sichten zu müssen.“

Der Bezirk integrierte zudem eine Lösung eines Drittanbieters zur Erkennung von Schüssen namens ShotSpotter in die IBM Intelligent Operations Center-Software. Mithilfe von Mikrofonen, die in Straßenkameras in Vierteln mit hoher Kriminalität eingebaut sind, kann ShotSpotter das Geräusch von Schüssen erkennen, ihren Ursprung triangulieren und die Informationen an das Echtzeit-Kriminalzentrum weiterleiten. So können die Beamten schneller am Tatort sein und sind besser darauf vorbereitet, die Bürger vor potenziell gefährlichen Situationen zu schützen.

Das IBM Intelligent Operations Center ist außerdem in die bestehende IBM Cognos® Analytics-Lösung von Miami-Dade County integriert. „Wir nutzen die Cognos-Software schon seit vielen Jahren, um alle möglichen Berichte zu erstellen. Jetzt fließen die Daten, die wir im Intelligent Operations Center sammeln, direkt in diese Berichte ein und geben dem Management einen detaillierteren und aktuelleren Überblick über den Bezirk“, sagt Suarez.

Sie fügt hinzu: „Die neuen Funktionen der neuesten Version von Cognos Analytics sind sehr leistungsfähig. Das gilt vor allem für die neuen Visualisierungsfunktionen, die es wirklich einfach machen, Daten in eine Reihe von grafischen Formaten umzuwandeln, die auf einen Blick leicht zu verstehen sind.“