Das Bankhaus Metzler (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist eine der ältesten Banken der Welt und bietet seit mehr als 340 Jahren Finanzdienstleistungen an. Heute ist das Unternehmen auf globale Kapitalmarktdienstleistungen spezialisiert. Metzler ist seit seiner Gründung in Frankfurt am Main ansässig und unterhält außerdem Büros in München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Atlanta, Los Angeles, Seattle, Tokio, Peking und Dublin.