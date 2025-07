Chinesisch hat den Ruf, besonders schwer zu erlernen zu sein. Tatsächlich geben laut MandarinMaster 80 % der Personen, die mit dem Lernen dieser Sprache beginnen, ihr Studium letztendlich auf.

Doch was wäre, wenn neue Ansätze und Technologien den Menschen dabei helfen könnten, am Ball zu bleiben und fließend Chinesisch zu lernen? Genau diese Frage stellte sich Philippe Laurent, ein gebürtiger Franzose, der fließend Chinesisch spricht.

Da China auf der globalen Bühne eine immer wichtigere Rolle spielt, gründete Philippe Laurent MandarinMaster als Online-Lernplattform, auf der jeder Chinesisch lernen kann, ohne dabei den Mut zu verlieren.

Die pädagogische Philosophie des Unternehmens ist von einem alten chinesischen Sprichwort inspiriert: „Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt.“ Tatsächlich werden in der allerersten Lektion von MandarinMaster zwei chinesische Schriftzeichen vorgestellt – 一步 (Yībù) –, die „ein Schritt“ bedeuten.

Philippe Laurent erläutert: „Wir bieten einen langsamen und regelmäßigen Lernrhythmus, der kulturell sehr chinesisch geprägt ist. MandarinMaster beginnt buchstäblich mit einem Schritt, und es ist, als würden Sie in einen Zug einsteigen. Wenn Sie drei Jahre lang in diesem Zug bleiben und täglich 30 Minuten lernen, werden Sie am Ende der Reise fließend Chinesisch sprechen.

Die größte Schwierigkeit für Nicht-Muttersprachler beim Lernen von Chinesisch ist das Tonsystem. Die gesprochene Sprache verfügt über vier Tonhöhen, deren Beherrschung entscheidend ist, um sich verständlich zu machen. Das Wort „ma“ kann beispielsweise „Mutter“, „Hanf“, „Pferd“ oder „schimpfen“ bedeuten, je nachdem, in welchem Ton es ausgesprochen wird. Es kann auch ohne Ton verwendet werden, um eine Frage anzudeuten.

„Um MandarinMaster zum Erfolg zu führen, mussten wir die Plattform in die Lage versetzen, die Aussprache zu überprüfen“, erklärt Philippe Laurent.