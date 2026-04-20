Intelligent und vertrauenswürdig für alle: Madrids einheitliche Plattform für eine stadtweite Zuverlässigkeit

Die Stadtverwaltung von Madrid betreibt eines der größten und komplexesten städtischen Dienstleistungssysteme Europas und verwaltet jährlich Millionen von Assets, Hunderttausende von Inspektionen und über eine Million Bürgeranfragen in einem riesigen, geografisch weit verstreuten Portfolio kritischer städtischer Infrastruktur – von Straßenbeleuchtung und Grünflächen über öffentliche Plätze, Abfallentsorgung, Umweltüberwachung bis hin zu Infrastruktur im Zusammenhang mit Mobilität. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Systeme, die diese Dienste unterstützen, zu Silos, wobei Inventarisierung, Wartung, Inspektionen, Abrechnung und Bürgerbenachrichtigungen auf voneinander getrennte Anwendungen verteilt wurden. Diese Fragmentierung schränkte die Transparenz ein, verlangsamte die Reaktionszeiten und erschwerte eine einheitliche Messung der Leistung über alle Anbieter und Abteilungen hinweg.

Mit steigenden betrieblichen Anforderungen und der Offenlegung von Resilienzlücken durch Störfälle musste die Stadt weiterhin mehr als 25 Dienstleister unter verschiedenen Servicemodellen und strengeren SLAs koordinieren, und das alles unter der Bedingung begrenzter Budgets und Ressourcen. Madrids Umstellung von der Bezahlung für Aktivitäten auf die Bezahlung für Ergebnisse erforderte außerdem konstante Qualitätsindikatoren und eine einheitliche Aufsicht, die von den veralteten Tools nicht unterstützt werden konnten. Laut Juan Corro, Generaldirektor für IT im Madrider Stadtrat, musste Madrid „mit weniger Mitteln für Mehrwert sorgen“. Die Verantwortlichen der Stadt erkannten, dass inkrementelle Fehlerbehebungen nicht mehr ausreichten: Sie brauchten ein einziges operatives Rückgrat, das in der Lage war, Daten zu vereinheitlichen, Qualität in großem Maßstab zu gewährleisten und sicherzustellen, dass jeder ausgegebene Euro den Bürgern einen greifbaren, transparenten Wert liefert.