Dank der IBM Software ist Lumileds in der Lage, die langfristige Effizienz seiner Produktionszyklen zu verbessern und die Berichterstattung und Planung zu optimieren. „Wir haben mit Decision Optimization Center erhebliche Verbesserungen erzielt“, bemerkt Namburi. „Im Vergleich zu dem, was vorher möglich war, haben wir mindestens 50 % der Zeit, die wir für die Erstellung eines Wochen- oder SNOP-Plans (Sales and Operations) benötigen, eingespart.“

Und mit der faktenbasierten Angebots- und Kapazitätsprüfung in seinen weltweiten Fabriken und Lagern hat Lumileds die Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit seiner Lieferprognosen verbessert.

„Unsere Kunden wollen kein ‚Vielleicht‘ hören“, fügt Namburi hinzu. „Wir wissen, was in unseren Lieferketten vor sich geht. Wir wissen, welche Ressourcen wir haben, wenn wir unsere Lieferverpflichtungen eingehen. Wir können also die Woche, das Datum und die Zeit, die wir ihnen mitteilen, genau einhalten.“ Und durch die konsequente Einhaltung der Planungs- und Liefertermine kann Lumileds bei seinen Kunden ein höheres Maß an Vertrauen und Zufriedenheit schaffen.

Darüber hinaus kann das Unternehmen dank der Just-in-Time-Fertigung die Kosten für Bestandsverwaltung und Lagerhaltung niedrig halten.