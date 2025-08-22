Die Lufthansa Group hat in Zusammenarbeit mit IBM Consulting ihr Bodenabfertigungsmanagement umgestellt, indem sie mehrere Anwendungen in einer einzigen webbasierten Lösung namens Turnaround Companion (TAC) konsolidiert hat. Diese Lösung hilft dabei, die Ineffizienzen und hohen Kosten zu beseitigen, die mit der Verwaltung separater Tools verbunden sind.

Das Know-How von IBM in den Bereichen Cloud-Lösungen und Anwendungsentwicklung war für diese Transformation von entscheidender Bedeutung. Die Implementierung der Lösung erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams und den Einsatz von Tools innerhalb von IBM Consulting:

Das IBM iX-Team führte Design-Thinking-Workshops zur Entwicklung von TAC durch und stellte dabei eine benutzerfreundliche UI und UX sicher, die den verschiedenen Rollen innerhalb des Bodenbetriebs der Lufthansa Group gerecht wird.

Das Team der IBM Application Modernization leitete das Re-Architekturing der Altlasten der Lufthansa Group und ermöglichte so die nahtlose Migration mehrerer eigenständiger Anwendungen in eine einheitliche, cloudnativ Plattform. Diese Modernisierungsmaßnahme gewährleistet die Skalierbarkeit, Leistungsfähigkeit und langfristige Wartung der TAC-Lösung.

Die IBM Product Design and Engineering Services Teams arbeiteten eng mit der Lufthansa Group zusammen und verbesserten die TAC-Plattform kontinuierlich. Der integrierte Ansatz bei der Entwicklung und Unterstützung der Plattform ermöglichte schnelle Iterationen, die Anpassung an sich wandelnde Geschäftsanforderungen und ein benutzerorientiertes Design, das die Akzeptanz und den langfristigen Wert fördert.

Das Team von IBM Garage übernahm die Entwicklung und laufende Wartung von TAC, wobei der Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Modernisierung der Anwendung und der konsequenten strategischen Beratung des Kunden in Bezug auf Cloud-Architektur und Technologiestrategie lag.

Die neue webbasierte Plattform bietet eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Daten und erleichtert so die schnelle Koordination und Kommunikation zwischen Flughafen- und Airline-Mitarbeitern. Durch die Integration von Chat-basierten Kommunikationsfunktionen, die auf einer internen Messaging-Engine von LG basieren, sowie intelligenten Benachrichtigungen wird sichergestellt, dass keine wichtigen Informationen übersehen werden.

TAC basiert auf modernen Webtechnologien und wird in der Microsoft Azure Cloud gehostet. Es ist über alle gängigen Betriebssysteme, einschließlich iOS und Android, zugänglich, wodurch die Nutzerbasis erweitert und die Lizenzkosten gesenkt werden. Der modulare Aufbau der Plattform ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an neue Anforderungen und die Erweiterung um zusätzliche Zielgruppen und Anwendungen. Damit ist sie ein vielseitiges Tool für die zukünftigen Bedürfnisse der Lufthansa Group.

Durch die erfolgreiche Bereitstellung von TAC kann die Lufthansa Group den gesamten Turnaround-Prozess und alle Interaktionen zwischen den beteiligten Parteien in einer konsolidierten Lösung verfolgen. Dies hat zu einer verbesserten Effizienz, weniger Verzögerungen und einer höheren Kundenzufriedenheit geführt. Die Fluggesellschaft plant, weitere Funktionen aus anderen Anwendungen in TAC zu verlagern und gleichzeitig neue Funktionen einzuführen, die den Benutzern einen Mehrwert bieten und den Bodenbetrieb weiter optimieren.