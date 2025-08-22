Die Lufthansa Group führt mehrere Bodenabfertigungsanwendungen auf einer einzigen webbasierten Plattform zusammen und optimiert diese mithilfe von IBM Consulting.
Die Lufthansa Group, ein weltweit führendes Luftfahrtunternehmen, hat durch eine Reihe mobiler Anwendungen erhebliche Fortschritte bei der Optimierung ihrer Bodenabläufe erzielt.
Obwohl die Anwendungen reibungslos funktionierten, schränkte ihre Fragmentierung die Portabilität ein, führte zu Ineffizienzen, erhöhten Kosten und behinderte die Koordination zwischen Flughafen- und Flugpersonal. Darüber hinaus verschärften steigende Lizenzkosten für die vorherrschende Kommunikationsplattform, die erheblich veraltet und kostspielig war, diesen finanziellen Druck.
Da sich das übergeordnete strategische Ziel der Lufthansa Group auf die Modernisierung der Kommunikationssysteme verlagerte, benötigte die Fluggesellschaft eine einheitliche Lösung, die alle Funktionen in einer einzigen, webbasierten Anwendung integrieren konnte, auf die über verschiedene Gerätetypen zugegriffen werden kann. In einem Szenario mit hohen Risiken, in dem Verspätungen und Ineffizienzen im Bodenbetrieb erhebliche finanzielle Verluste verursachen und die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen könnten, waren entschlossene Maßnahmen erforderlich. Dieser strategische Schritt zielte darauf ab, die Betriebskosten zu senken, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und eine reibungslose Kommunikation zwischen Bodenpersonal, Piloten und Betriebsteams sicherzustellen.
Die Lufthansa Group hat in Zusammenarbeit mit IBM Consulting ihr Bodenabfertigungsmanagement umgestellt, indem sie mehrere Anwendungen in einer einzigen webbasierten Lösung namens Turnaround Companion (TAC) konsolidiert hat. Diese Lösung hilft dabei, die Ineffizienzen und hohen Kosten zu beseitigen, die mit der Verwaltung separater Tools verbunden sind.
Das Know-How von IBM in den Bereichen Cloud-Lösungen und Anwendungsentwicklung war für diese Transformation von entscheidender Bedeutung. Die Implementierung der Lösung erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams und den Einsatz von Tools innerhalb von IBM Consulting:
Die neue webbasierte Plattform bietet eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Daten und erleichtert so die schnelle Koordination und Kommunikation zwischen Flughafen- und Airline-Mitarbeitern. Durch die Integration von Chat-basierten Kommunikationsfunktionen, die auf einer internen Messaging-Engine von LG basieren, sowie intelligenten Benachrichtigungen wird sichergestellt, dass keine wichtigen Informationen übersehen werden.
TAC basiert auf modernen Webtechnologien und wird in der Microsoft Azure Cloud gehostet. Es ist über alle gängigen Betriebssysteme, einschließlich iOS und Android, zugänglich, wodurch die Nutzerbasis erweitert und die Lizenzkosten gesenkt werden. Der modulare Aufbau der Plattform ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an neue Anforderungen und die Erweiterung um zusätzliche Zielgruppen und Anwendungen. Damit ist sie ein vielseitiges Tool für die zukünftigen Bedürfnisse der Lufthansa Group.
Durch die erfolgreiche Bereitstellung von TAC kann die Lufthansa Group den gesamten Turnaround-Prozess und alle Interaktionen zwischen den beteiligten Parteien in einer konsolidierten Lösung verfolgen. Dies hat zu einer verbesserten Effizienz, weniger Verzögerungen und einer höheren Kundenzufriedenheit geführt. Die Fluggesellschaft plant, weitere Funktionen aus anderen Anwendungen in TAC zu verlagern und gleichzeitig neue Funktionen einzuführen, die den Benutzern einen Mehrwert bieten und den Bodenbetrieb weiter optimieren.
Die Lufthansa Group hat die Effizienz ihrer Bodenabfertigung erheblich verbessert. Die einheitliche TAC-Plattform ermöglichte die Echtzeitverfolgung des Flugzeug-Turnaround-Prozesses und konsolidierte alle Daten und die gesamte Kommunikation in einer einzigen Lösung.
Diese Optimierung hat zu einer Reihe von Erfolgen geführt:
Erwähnenswert ist auch, dass die neuen Versionen von TAC nur eine Ausfallzeit von wenigen Minuten haben, im Vergleich zu fast 45 Minuten bei älteren mobilen Anwendungen. Trotz dieser bedeutenden Fortschritte strebt das Projektteam für zukünftige Versionen weiterhin eine vollständige Vermeidung von Ausfallzeiten an.
Im Rahmen der bestehenden Partnerschaft unterstützt IBM die Lufthansa Group weiterhin bei der Verlagerung weiterer Funktionen in TAC, um die Abläufe der Fluggesellschaft weiter zu optimieren. Das Team bei IBM arbeitet weiterhin an neuen Tools für die Plattform und untersucht die Implementierung generativer KI. Die erfolgreiche Bereitstellung von TAC hat einen neuen Standard für die effiziente Abwicklung von Durchgängen gesetzt, eine nachhaltige Standardisierung im Flugbetrieb gefördert und ein erstklassiges Reiseerlebnis für Mitarbeiter und Passagiere gewährleistet.
Lufthansa Group ist eine weltweit anerkannte Airline-Gruppe mit Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen ist zu einer der größten Fluggesellschaften der Welt herangewachsen und befördert jährlich Millionen von Passagieren. Die Lufthansa Group ist bekannt für ihr Engagement für Qualität, Sicherheit und Kundenzufriedenheit.
Bei IBM Consulting trifft vertrauenswürdiges Fachwissen auf leistungsstarke Technologie. In direkter Zusammenarbeit mit den Kunden konzipieren, entwerfen, entwickeln und realisieren wir bedeutsame geschäftliche Innovationen, die nachhaltige Ergebnisse erzielen.
