Wenn es darum geht, eine Online-Kampagne zu starten, stehen Marketier heute vor einer verwirrenden Auswahl an Optionen, insbesondere wenn es um Social-Media-Plattformen geht.

Wie können Sie bei so vielen Möglichkeiten, Kunden zu erreichen, den besten Weg finden, Ihre Botschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort an die richtige Zielgruppe zu übermitteln und sich dabei auf die wirklich wichtigen Themen zu konzentrieren? Und wie können Sie das Narrativ steuern, um sicherzustellen, dass Ihre Marken und Produkte potenziellen Kunden im richtigen Licht präsentiert werden und die Relevanz Ihrer Botschaften erhöht wird?



Liquid Newsroom wurde gegründet, um seinen Kunden bei der Beantwortung dieser Fragen mithilfe einer eigenen, webbasierten Plattform zu helfen. Diese umfasst künstliche Intelligenz, Soziogrammanalysen, maschinelles Lernen und Cognitive Computing für das sogenannte kontextuelle Storytelling. Die webbasierte Technologieplattform generiert Inhaltsströme – Nachrichten, Artikel, Blogbeiträge usw. –, die auf bestimmte Märkte zugeschnitten sind und dazu beitragen, dass die Produkte und Marken der Kunden im richtigen Kontext gesehen und gehört werden.



Steffen Konrath, CEO von Liquid Newsroom, erklärt, wie der Prozess funktioniert: „Wenn ein neuer Kunde zu uns kommt, um sich beraten zu lassen, wie er seine Präsenz in einem bestimmten Markt verbessern kann, besteht der erste Schritt darin, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie dieser Markt aus der Sicht der Konversation aussieht. Welche Themen kommen gut an? Wer sind die wichtigsten Influencer? Welche Konversationen sind angesagt und wie unterscheiden sie sich je nach Standort, Demografie oder Tageszeit?“



„Mit herkömmlichen Methoden würden wir für die Untersuchung eines neuen „Informationsmarktes“ fünf oder sechs Tage benötigen. Wir wollten einen Weg finden, diese Daten schneller und effizienter zu untersuchen, um den Umfang eines neuen Projekts zu verstehen und unseren Kunden eine erste Beratung innerhalb von Stunden statt Tagen zu bieten.“