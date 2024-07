Lionbridge (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) arbeitet mit Marken zusammen, um Sprachbarrieren zu überwinden und metaphorische Brücken auf der ganzen Welt zu bauen. Seit über 25 Jahren unterstützt Lionbridge Unternehmen dabei, mit ihren globalen Kunden und Mitarbeitern in Kontakt zu treten, indem es Übersetzungs- und Lokalisierungslösungen in über 350 Sprachen anbietet. Über seine erstklassige Plattform vermittelt das Unternehmen engagierte Experten auf der ganzen Welt, die mit Marken zusammenarbeiten, um kulturell vielfältige Erfahrungen zu schaffen. Mit seiner unermüdlichen Liebe zur Sprachwissenschaft nutzt das Unternehmen das Beste aus menschlicher und maschineller Intelligenz, um eine Verständigung zwischen seinen Auftraggebern und deren Kunden zu ermöglichen. Lionbridge hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts, und betreibt Niederlassungen in 24 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lionbridge.com (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).