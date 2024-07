Ausgehend von einer einzigen E-Mail-Adresse nutzte das Team von Shaffer die IBM Security® Randori Recon Software, um die externe Angriffsfläche von Greenhill zu überwachen und Systeme zu finden, von denen das Team nicht wusste, dass sie dem Internet ausgesetzt waren. Mit Hilfe der Priorisierungs-Engine von Randori Recon, Target Temptation, hat das Team die verlockendsten Ziele gepatcht, rekonfiguriert und neue Kontrollen bereitgestellt, um sie zu schützen.

Dann war es an der Zeit, mit der IBM Security Randori Attack Targeted Software über die Modelle hinaus in die reale Welt zu gehen. Shaffer autorisierte die Software, automatisch kritische Ziele anzustreben, wie z. B. den Zugriff auf sensible Dateifreigaben, die im internen Netzwerk von Greenhill gehostet werden. Durch die Emulation eines echten Angreifers verschaffte sich die Randori Attack Targeted Platform zunächst Zugang, indem sie eine Sicherheitslücke in der Infrastruktur des Unternehmens ausnutzte, die nicht bekannt gegeben wurde.

Das Szenario ermöglichte es Greenhill, ein Szenario für einen „angenommenen Kompromiss“ zu trainieren. Bei neuen Exploits, Fehlkonfigurationen oder gestohlenen Anmeldeinformationen ist das Patchen kein Ausweg: Die Teams müssen diese wirksam erkennen und reagieren. Dies erfordert den effektiven Einsatz der richtigen Produkte, die richtigen Prozesse zur Reaktion auf Vorfälle und ein Team mit Erfahrung in der Durchführung. Das Ziel der Randori Attack Targeted-Plattform besteht darin, diese Abwehrmaßnahmen zu trainieren und zu optimieren.

Nachdem die Berechtigung erteilt worden war, schwenkte die Randori Attack Targeted Software durch die Kontrollen, um Persistenz und seitliche Bewegung zu erreichen – eine Gelegenheit, die Erkennungs- und Reaktionsfähigkeiten von Greenhill zu trainieren. In jeder Phase der Kill Chain hatte Shaffer Einblick in die ausgeführten Aktionen und in die Frage, welche Abwehrmaßnahmen erfolgreich funktionierten und welche nicht. Daraus ergab sich die Notwendigkeit einer verstärkten Berichterstattung an Schlüsselpunkten im Netzwerk und der Optimierung der Erkennungsregeln in der SIEM-Lösung des Unternehmens. Nachdem die Änderungen vorgenommen worden waren, führte das Team einen Rücklauf mit der Randori-Attack-Targeted-Lösung durch, um die Implementierung zu bestätigen und die „Zeit bis zur Eindämmung“ zu verkürzen. Aber das war kein Haltepunkt. Der Attack-Defend-Prozess ist kontinuierlich – das Greenhill-Team erhält von der Lösung Benachrichtigungen, wenn sich seine Angriffsfläche ändert, und kann neue und aufkommende Angreifertechniken testen.