„Ich habe zuvor die Effektivität der IBM Maximo Application Suite-Lösung bewertet.“ erklärt Eric Pietri, Operations & Maintenance Support bei Lhyfe. „Die Wahl des Tools stellte eine Herausforderung dar: Kurzfristig musste es leichtgewichtig und auf unsere derzeitige Produktion und unsere kleinen Teams abgestimmt sein. Mittelfristig musste das Unternehmen schnell skaliert werden, um eine Konstellation von Produktionseinheiten zu verwalten. „Wir produzieren derzeit 1 MWh“, sagt Antoine Hamon, „unser Ziel ist es, bis Ende 2024 ganze 55 MWh und im Jahr 2026 200 MWh zu erreichen!“

Zusammen mit den Teams von Lhyfe hat IBM Client Engineering den Bedarf geklärt und einen Proof of Concept (POC) entwickelt, um zu demonstrieren, wie die Techniker von Lyfhe effektiv mit diesem Tool arbeiten konnten. „Die Demonstration verlief sehr überzeugend.“ schließt Antoine Hamon.

Die IBM Maximo Application Suite, die vom IBM Partner Arondor gehostet und bereitgestellt wird, wird nun an zwei Standorten (einer Offshore-Anlage in der Vendée und einer Onshore-Anlage in Bouin) implementiert, bevor die Nutzung auf 7 weitere Standorte in ganz Europa ausgeweitet wird, die sich derzeit im Bau oder in der Erweiterung befinden. Die IBM Maximo Application Suite ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Anlagenstatus (Produktionseinheiten und rollende Anlagen) und die Planung von Wartungsmaßnahmen, um die Leistung der Anlagen zu optimieren, ihre Lebensdauer zu verlängern und die Wartungskosten zu kontrollieren. Darüber hinaus ist es ein Tool, das zur Betriebssicherheit beiträgt und die Rückverfolgbarkeit ermöglicht — insbesondere zur Erfüllung der ATEX-Anforderungen [1] am Standort.

Lhyfes Zusammenarbeit mit IBM ist ein erfolgreiches Beispiel für die Implementierung von Technologien, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen zu verringern und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.