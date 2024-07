Die Leaf Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, ansprechende Online-Erlebnisse zu schaffen, die die Gemeinschaft zwischen den Erstellern und der Zielgruppe fördern. Dies erfordert die Gewährleistung der Reaktionsfähigkeit und Reliabilität unterschiedlicher Websites in größerem Umfang, ohne den Blick für innovatives Design zu verlieren.

Der Konzern containerisierte erst kürzlich seine Anwendungen und integrierte IBM® Observability by Instana® in die Deployment-Pipeline. Die Entwicklungsteams sind nun in der Lage, die Leistung in allen Phasen des Builds und des Deployments sicherzustellen und ihren Tech-Stack zu optimieren. So bleibt mehr Zeit für Innovationen.