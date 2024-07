Da sich das Marktumfeld mit der Verbreitung und Ausweitung neuer Technologien, einschließlich 5G und automatisiertem Fahren, drastisch verändert hat, hat sich Kyocera das Ziel gesetzt, seinen Umsatz in naher Zukunft von 1,6 Billionen JPY auf 2 Billionen JPY zu steigern. Das „Productivity Doubling Project“ (Projekt zur Produktivitätsverdoppelung) wurde als Schlüsselmaßnahme zur Unterstützung dieses Plans definiert.

Takeshi Maeda, General Manager des Dx Promotion Center, Corporate Digital Business Promotion Group bei Kyocera, erklärt das Ziel des Unternehmens: „Wir werden die Produktivität in der Fertigung verdoppeln, um die Kosten zu senken und uns durch unsere führende Rolle bei den Kosten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und so den Umsatz in bestehenden Geschäftsbeziehungen zu steigern.“

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Kyocera eine Reihe von Produktionslinien in Betrieb genommen, darunter das Kokubu-Werk in Kagoshima im Mai 2018, das Gamo-Werk in Shiga im Oktober 2018 und das Sendai-Werk in Kagoshima im März 2019. Ziel ist es, die verbesserte Fertigungseffizienz durch unbemannte Produktionslinien mit KI und Robotern zu demonstrieren. Seit April 2019 fördert Kyocera den Einsatz unbemannter Produktionslinien in allen seinen Werken.

Das entscheidende Stichwort ist „autonom“, was über die Automatisierung hinausgeht.

„Die Automatisierung oder das einfache Ersetzen menschlicher Arbeit durch Roboter kann dazu führen, dass die Anlage von sich aus weiterhin fehlerhafte Produkte herstellt“, erklärt Herr Maeda.

„Stattdessen analysiert die KI verschiedene in Echtzeit gesammelte Daten. Wenn sie feststellt, dass ein fehlerhaftes Produkt produziert werden könnte, ändert der Roboter selbst automatisch die Verarbeitungsbedingungen und kümmert sich darum. Wenn die KI feststellt, dass die Produktionslinie wahrscheinlich anhalten wird, alarmiert sie die Bediener oder die verantwortliche Person, bevor die Maschine kaputt geht. Das ist die Form der autonomen Produktion, die wir anstreben.“

Natürlich ist das keine leichte Aufgabe.