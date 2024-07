Halbleiterunternehmen sehen sich mit einer wachsenden Zahl von Herausforderungen konfrontiert, wenn es darum geht, Chancen von der Identifizierung bis zur Produktion in einem zunehmend komplexen globalen Ökosystem zu nutzen. Das Mengenwachstum in Verbindung mit dem Druck auf die Gewinnspannen und die durchschnittlichen Verkaufspreise stellt die Hersteller vor die Aufgabe, ihr Produktportfolio zu entwickeln und zu verwalten. Die fehlenden Möglichkeiten, auf plötzliche Nachfrageänderungen oder Produktionsprobleme zu reagieren, erhöhen die Gesamtproduktionskosten. SiView Standard lässt sich zudem nur schwer über komplexe weltweit verteilte Fertigungslinien hinweg planen und terminieren.



SiView Standard kann Ihre Manufacturing Execution Systems (MESs) und Prozesse transformieren, indem es Ihnen hilft, Ihre Halbleiterlinie frühzeitig in Betrieb zu nehmen und zu stabilisieren, und das Supply Chain Management durch ein einheitliches System zu verbessern. SiView Standard kann mit einer vollautomatischen Kontrolle der Einzelwafer einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und eine Linie aufbauen, die mehrere Chargen in einem Träger verarbeitet. SiView Standard kann Ihre strategische Beschaffung, Zusammenarbeit und Unternehmensressourcenplanung zur Unterstützung von Fertigungsprozessen verbessern. SiView Standard lässt sich in Ihre aktuellen Unternehmenssysteme integrieren, um eine engere Verknüpfung von Lieferkette und Fertigung zu ermöglichen, so dass Sie Mengenvorteile nutzen und schneller auf Marktveränderungen reagieren können. SiView Standard kann auch die Inbetriebnahme einer ersten Fabrik in Rekordzeit ermöglichen.