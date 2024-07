„Krozak Information Technologies bietet hochwertige IT-Lösungen an, einschließlich fortschrittlicher technologischer und verwaltungstechnischer Lösungen. Das Unternehmen hat entscheidend dazu beigetragen, die digitale Transformation von Organisationen in Maryland voranzutreiben, darunter mehrere Regierungsbehörden. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden zu helfen, ihre Daten- und Analyseprozesse zu automatisieren, damit sie aus ihrer Fülle an Daten verwertbare Erkenntnisse gewinnen können.

In Zusammenarbeit mit IBM freuen wir uns, unseren Kunden watsonx.data zur Verfügung stellen zu können, um ihnen den Zugang zu all ihren Daten in jeder Umgebung zu ermöglichen – egal ob es sich um strukturierte oder unstrukturierte Daten handelt. Wir sehen den Wert der Fähigkeit von watsonx.data, diese Informationen zusammenzuführen, um KI zu skalieren und Muster und Diskrepanzen zu erfassen, um unseren Kunden bei der Optimierung ihrer Support-Services zu helfen.

Darüber hinaus sehen wir den Wert der Governance-Fähigkeiten von watsonx.data und wie es dazu beitragen kann, die höchste Qualität der Daten für unsere Regierungskunden zu gewährleisten, die ein zusätzliches Maß an Sicherheit benötigen.

Dank unserer jahrelangen Erfahrung bei der Entwicklung maßgeschneiderter IT-Strategien wissen wir bei Krozak, dass sich Daten in unterschiedlichen Umgebungen, Systemen und Technologien befinden können. Ein wichtiger Aspekt bei der Unterstützung unserer Kunden aus der öffentlichen Verwaltung bei der digitalen Transformation ist die Sicherstellung, dass sie problemlos mit anderen Behörden zusammenarbeiten und interagieren können – dies erfordert Offenheit in der IT-Infrastruktur. Mit watsonx.data können wir nun offene Standards einführen, um zahlreiche Daten-, Analyse- und Cloud-Umgebungen zu unterstützen. Sie können ihre eigenen umsetzbaren Erkenntnisse optimieren, und jetzt können unsere Kunden in Echtzeit mit anderen Entitäten an notwendigen Entscheidungen arbeiten.“





Joseph Krozak,

Vice President und CTO,

Krozak Information Technology