Mit jeder Minute, in der die Website von Cherry nicht erreichbar war, verlor das Unternehmen wichtige Kunden. Die Zeit war von entscheidender Bedeutung, um die Plattform zu stabilisieren. Das Team von IBM Consulting Services, zu dem auch die Senior Enterprise Architects von Hybrid Cloud Management und andere erfahrene Fachleute gehörten, erarbeitete gemeinsam mit dem Management von Kotak Cherry eine Stabilitätsstrategie, um die Plattform zu stabilisieren, widerstandsfähig zu machen und auf eine Wachstumssteigerung vorzubereiten.

Der Aktionsplan begann mit der Stabilisierung der Services für das Anwendungsmanagement und der Anwendungsleistung. Als Nächstes folgten eine umfassende Bewertung der Architektur und eine Überarbeitung des Architekturdesigns. Diese transformativen Schritte führten zu benutzerfreundlicheren Abläufen und verbesserten Customer Experiences sowie zu einer besseren Berichterstattung über die Leistung der Website.

„Mit viel Unterstützung von IBM haben wir die Stabilität der Anwendung verbessert“, sagt Bhatia. „Sie haben uns bei der Architektur, Webentwicklung und Backend-Entwicklung geholfen. Sie haben uns auch dabei geholfen, die Codebasis zu bereinigen, API-Wrapper für Drittanbieter zu schreiben, einen Stromkreisunterbrecher zu implementieren und in die Containerisierung einzusteigen.“

IBM Consulting arbeitete mit gezielten Lösungen an der Skalierbarkeit der Architektur, z. B. mit serverlosen Technologien und anderen Methoden zur effizienteren Nutzung von Ressourcen, darunter Quarkus. IBM half auch bei der Migration älterer Lösungen zu alternativen und geeigneten Cloud-Services.

Die Plattform von Kotak Cherry wird zu 100 % in der AWS Cloud ausgeführt. „Ich habe gesehen, dass IBM über gute Kenntnisse im Bereich der Architektur verfügt und dass das Bereitstellungsteam uns die richtigen Ressourcen zur Verfügung stellte“, sagt Bhatia. „Wenn wir eine Herausforderung hatten, vertrauten wir darauf, dass IBM sie meistern und unser Geschäftsteam unterstützen würde.“

Neben der stabilen Leistung der Website und den reibungsloseren Übergängen zwischen den Seiten verzeichnet Cherry eine höhere Kundenbindung. „Jetzt können wir ständig neue Produkte zur Plattform hinzufügen“, sagt Bhatia. „Dadurch profitieren unsere Kunden vom gesamten Spektrum an Assets auf unserer Plattform.“

Als Vorbereitung auf das geschäftliche Wachstum hat Kotak Cherry digitale Technologien wie DevOps und eine auf Microservices basierende Architektur eingeführt, die flexibel und widerstandsfähig ist und den Anforderungen eines Hyperscalers gerecht wird. „Wir arbeiten mit dem IBM Team an der Skalierbarkeit“, sagt Bhatia. „Wenn wir also das Zehnfache an Datenverkehr haben, wird unser System bereit sein, die Last zuverlässig zu bewältigen.“