Knowledge Orchestrator nutzt seine eigene Lösung seit 12 Monaten und sie hat die Erwartungen weit übertroffen.

Mit einem Team von fünf Vollzeitbeschäftigten und KIRA, einem KI-Assistenten, umfasst die Wissensdatenbank des Unternehmens heute mehr als 2.000 Artikel (oder 500.000 Wörter). Der Umfang der digitalen Wissensdatenbank ist zwar an sich schon interessant, aber noch wichtiger ist das zugrundeliegende Engagement der Mitarbeiter. Die Daten zeigen, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag im Durchschnitt 9,3 Artikel liest und 0,9 Artikel schreibt. Dieses unglaublich hohe Maß an Engagement ist nur möglich, weil jeder Aspekt ihres Geschäfts in der Wissensplattform des Unternehmens erfasst wird.

Die Lösung von IBM, die mit Hilfe von Meier Business Systems (MBS) gekauft wurde, hat das Geschäftsproblem auf verschiedene Weise gelöst.

Zunächst wurde die Lösung durch den Zugriff auf eine auf Unternehmen abgestimmte Cloud-Architektur in der IBM Cloud in einem Kubernetes-Cluster bereitgestellt. Dies trug dazu bei, die zukünftige Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und ein effizientes Ressourcenmanagement zu fördern.

Zweitens nutzt die Lösung das IBM Carbon Design System, das eine zusammenhängende Reihe von Designrichtlinien und -komponenten zur Unterstützung einer nahtlosen, zugänglichen Benutzererfahrung bereitstellt.

Und nicht zuletzt wurde die fortschrittliche Technologie, die hinter den einzigartigen Algorithmen von Knowledge Orchestrator zur Generierung von Inhalten steht, so konzipiert, dass sie vollständig in IBM watsonx.ai ausgeführt wird. Dadurch kann Knowledge Orchestrator den umfangreichen Katalog von IBMs cloudbasierten Diensten und APIs nutzen, darunter die Verarbeitung natürlicher Sprache, Speech to Text sowie Foundation Models wie Google Flan, Facebook Llama und IBM Granite für aufgabenspezifische Sprachverarbeitung.

Die Lösung befindet sich in der Endphase der Tests mit einer Handvoll Stammkunden, die damit die Fähigkeiten ihrer Vertriebsteams erweitern. Von dort aus wird die Funktionalität auf andere Bereiche des Unternehmens ausgeweitet, z. B. auf Verkaufsprognosen, Produktionsanalysen und Rentabilitätssimulationen.

Knowledge Orchestrator möchte nun mit IBM zusammenarbeiten, um die Lösung zu skalieren und die Leistungsfähigkeit von LLMs für mehr Unternehmen zugänglich zu machen.