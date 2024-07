knowis entschied sich für die IBM® Db2® on Cloud-Datenbank, um seinen Kunden eine cloudbasierte, vollständig verwaltete Option bereitzustellen. Das Unternehmen musste sicherstellen, dass alle Daten seiner Kunden innerhalb der EU aufbewahrt werden, um die Anforderungen der EBA zu erfüllen. „IBM hat ein Rechenzentrum in Frankfurt und kann alle Verwaltungsservices innerhalb der Europäischen Union anbieten“, sagt Sternkopf. „Kein anderer Cloud-Anbieter konnte das leisten.“

IBM arbeitete mit knowis zusammen, um die Db2 on Cloud-Datenbank in seine isfinancial-Plattform zu integrieren. „Unsere Erfahrung mit Db2 on Cloud war, dass es sofort funktioniert“, sagt Sternkopf. „Die Zusammenarbeit mit IBM bei der Integration von Db2 in unsere Plattform verlief reibungslos, und wir bekamen alle Unterstützung, die wir benötigten.“ Die Datenbank ließ sich auch problemlos in die bestehende IBM Business Process Manager on Cloud-Software des Unternehmens integrieren. „Es war eine großartige Gelegenheit, IBM Business Process Manager und Db2, die beide Cloud-Angebote sind, in unsere Plattform zu integrieren“, sagt Sternkopf. „Sie arbeiten gut zusammen und bieten Zuverlässigkeit und hohe Leistung.“