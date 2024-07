Riley von Kilroy Blockchain bietet blinden Benutzern und Benutzern mit Sehbehinderung eine gesprochene Beschreibung ihrer Umgebung. Die App erfasst ein Bild der entsprechenden Umgebung. Das Bild wird an den IBM Watson Visual Recognition-Service gesendet, einen cloudbasierten KI-Service, der Teil des IBM Developer Cloud-Portfolios ist und das Bild scannt. IBM Watson Text in Speech konvertiert diese Textbeschreibungen dann in eine gesprochene Mitteilung.