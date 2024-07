Die Karnov Group ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das den Tumult des Umbruchs überstanden hat und daraus stärker als je zuvor hervorgegangen ist. Das Unternehmen wurde vor über 150 Jahren als Verlag für die Rechtsbranche gegründet. In den frühen 2000er-Jahren erkannte es, dass es sein Geschäftsmodell auf eine Online-Zukunft ausrichten musste. Heute ist das Unternehmen der größte Anbieter digitaler Informationsservices für Juristen in Schweden und Dänemark.

Kasper Andersen, Business Intelligence Manager bei der Karnov Group, kommentiert: „Unsere Umstellung auf digitale Services war sehr erfolgreich und das Wachstum des Unternehmens beschleunigt sich. In den letzten zwei Jahren sind wir sowohl organisch als auch durch Übernahmen deutlich gewachsen.“

Der Erfolg bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich: Angesichts einer größeren, komplexeren Organisation stellte das Finanzteam von Karnov Groups fest, dass seine bestehenden Finanzanalyse- und Berichterstattungsprozesse den wachsenden Anforderungen der internen und externen Stakeholder nicht mehr gerecht werden konnten.

„Unser Hauptsitz befindet sich in Kopenhagen, aber rechtlich gesehen sind wir ein schwedisches Unternehmen, das einem britischen Beteiligungsfonds gehört“, so Kasper Andersen. „Wir müssen Währungseffekte und unternehmensübergreifende Effekten bewältigen und müssen dem Management, dem Vorstand, unseren Banken sowie unseren Eigentümern in London Bericht erstatten.“

„Die Komplexität nimmt immer weiter zu und dennoch ist es unser Ziel, unsere Buchhaltung von Monat zu Monat schneller abzuschließen. Wir waren an einem Punkt angelangt, an dem es nur noch zwei Möglichkeiten gab: Wir mussten entweder einen Weg finden, einige unserer Finanzprozesse zu automatisieren, oder uns der Tatsache stellen, dass wir im Zuge des Wachstums des Unternehmens weitere Mitarbeitende einstellen mussten.“

Das Unternehmen ermittelte zwei Bereiche, in denen seine bestehenden Prozesse besonders belastet waren: Budgetierung und Finanzkonsolidierung.

„Jeden Herbst haben wir allen unseren Unternehmensleitern Budgetierungsvorlagen in Tabellenform per E-Mail zugeschickt. Wenn sie diese ausgefüllt zurückgeschickt haben, mussten wir die Daten in einer größeren Tabelle konsolidieren und sie manuell in unser Finanzsystem laden. Das war eine gewaltige manuelle Aufgabe und es hat dabei keinen Spaß gemacht, Business Controller zu sein“, so Kasper Andersen.

„Wir haben auch die Finanzkonsolidierung und -berichterstattung in Tabellenform durchgeführt und sind an einen Punkt gelangt, an dem die Tabellenkalkulationsmodelle einfach zu groß und zu kompliziert waren. Wir haben uns ein besser überprüfbares System, das weniger Zeitaufwand für die Vorbereitung und den Abgleich der Zahlen erforderte, gewünscht. Unser Ziel war es, unsere Ressourcen auf die Verbesserung der Qualität von Finanzanalysen und -berichten zu konzentrieren und freie Ressourcen für die Unterstützung des Finanzgeschäfts zu schaffen.“