JBCC hat mehr als 600 Kundenunternehmen bei der Migration in die Cloud mit seinem EcoOne-Cloud-Service unterstützt, wobei der Support von der Cloud-Architektur bis zum Betrieb und darüber hinaus reicht.

Nach der Migration in die Cloud und dem Beginn der Nutzung von öffentlichen Cloud-Diensten hatten jedoch immer mehr Kunden Probleme mit Rechnungen für Cloud-Dienste, die höher als erwartet waren.

Dafür gab es verschiedene Gründe. So wurden Servern und Anwendungen mehr Ressourcen als nötig zugewiesen, die Anzahl der Protokoll- und Sicherungsdateien stieg an und vorübergehend zugewiesene Ressourcen blieben auch nach dem Ende der Cloud-Nutzung erhalten. Ein besorgniserregender Faktor war, wie schwer diese Situationen in diesem Moment zu fassen waren. Die Abwertung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar war ein weiterer wichtiger Faktor.

Um diese Bedenken der Kunden auszuräumen, bietet JBCC Berichte zur Bewertung des Betriebsstatus für Multi-Cloud-Umgebungen an, um die Nutzung der Cloud zu optimieren.

Obwohl die mit Multi-Cloud-Umgebungen kompatiblen Berichte über die bestehenden Dienste von EcoOne ausgegeben wurden, wurden die Empfehlungsberichte von jeder Cloud separat ausgegeben. So waren die Ergebnisse von den Kriterien und der Genauigkeit der einzelnen Cloud-Dienste abhängig. In diesem Zusammenhang wurde auch die Überprüfung durch eine spezialisierte SE bei der tatsächlichen Änderung von Konfigurationen zu einem Problem.