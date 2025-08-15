IBM Apptio Cloudability Premium zur Optimierung von Cloud-Kosten und -Betrieb
JBCC hat mehr als 600 Kundenunternehmen bei der Migration in die Cloud mit seinem EcoOne-Cloud-Service unterstützt, wobei der Support von der Cloud-Architektur bis zum Betrieb und darüber hinaus reicht.
Nach der Migration in die Cloud und dem Beginn der Nutzung von öffentlichen Cloud-Diensten hatten jedoch immer mehr Kunden Probleme mit Rechnungen für Cloud-Dienste, die höher als erwartet waren.
Dafür gab es verschiedene Gründe. So wurden Servern und Anwendungen mehr Ressourcen als nötig zugewiesen, die Anzahl der Protokoll- und Sicherungsdateien stieg an und vorübergehend zugewiesene Ressourcen blieben auch nach dem Ende der Cloud-Nutzung erhalten. Ein besorgniserregender Faktor war, wie schwer diese Situationen in diesem Moment zu fassen waren. Die Abwertung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar war ein weiterer wichtiger Faktor.
Um diese Bedenken der Kunden auszuräumen, bietet JBCC Berichte zur Bewertung des Betriebsstatus für Multi-Cloud-Umgebungen an, um die Nutzung der Cloud zu optimieren.
Obwohl die mit Multi-Cloud-Umgebungen kompatiblen Berichte über die bestehenden Dienste von EcoOne ausgegeben wurden, wurden die Empfehlungsberichte von jeder Cloud separat ausgegeben. So waren die Ergebnisse von den Kriterien und der Genauigkeit der einzelnen Cloud-Dienste abhängig. In diesem Zusammenhang wurde auch die Überprüfung durch eine spezialisierte SE bei der tatsächlichen Änderung von Konfigurationen zu einem Problem.
Was JBCC mit Cloudability Premium leisten konnte:
Die Kombination der flexiblen und bedarfsgerechten Abrechnung von Cloudability Premium mit einem ESA (Embedded Solution Agreement) hat es kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglicht, mit einem ihrer Größe angemessenen Kosten- und Leistungsumfang klein anzufangen. Die Bereitstellung von Managed Services hat auch zu einer Verbesserung des Personalmangels im IT-Bereich geführt, mit dem kleine und mittlere Unternehmen in Japan zu kämpfen haben.
Außerdem sind GPU-Ressourcen (Graphics Processing Unit), die weltweit immer stärker nachgefragt werden, bekanntlich teuer und wertvoll.
Die Optimierung von Ressourcen und Kosten im Zusammenhang mit GPU-Instanzen kann sehr effektiv sein, einschließlich der Reduzierung des Stromverbrauchs und der Treibhausgasemissionen.
Um diese Probleme zu lösen, validierte JBCC die Funktionen von IBM Apptio Cloudability und IBM Turbonomic.
IBM Cloudability erfasst die Abrechnungsdaten der wichtigsten Cloud-Provider, normalisiert und strukturiert die Daten und visualisiert alle Kosten auf einem einzigen Bildschirm. Zu diesem Zweck ist es möglich, selbst bei schwankenden Ausgaben für die öffentliche Cloud den Nutzungsstatus und die Kosten für jeden Geschäftsbereich innerhalb eines Unternehmens aus verschiedenen Blickwinkeln zu vergleichen, aus buchhalterischer Sicht zu analysieren und finanzielle Anomalien zu erkennen.
IBM Turbonomic bietet automatisierte operative Entscheidungen und Maßnahmen, die eine KI-gestützte Optimierung von Cloud-Ressourcen ermöglichen. Es reduziert die betriebliche Belastung und sorgt gleichzeitig für eine kontinuierliche Leistungs- und Kostenoptimierung, was wiederum sinnvollere Cloud-Investitionen ermöglicht.
JBCC Corporation ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen, das ein breit gefasstes Leistungsspektrum bietet, das vom Systemdesign über die Infrastruktur bis hin zum Betrieb reicht, wobei der Schwerpunkt auf Cloud-Services liegt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Ultrahochgeschwindigkeitssystemen. In Kombination mit Sicherheits- und KI-Diensten löst es die Systemprobleme der Kunden mit technologischer Kompetenz und Schnelligkeit.
Cloudability hilft bei der Optimierung von Cloud-Ressourcen, um Kosten, Leistung und Qualität zu verbessern.
