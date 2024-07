Wenn es um Geschäftsprozesse geht, ist Ian Cottrell so etwas wie ein Experte, und er hat die erforderlichen Unterlagen, um dies zu beweisen. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Technologie-Team des britischen Medien- und Unterhaltungsunternehmens ITV kehrte Cottrell an die Universität zurück, um seinen Master of Business Administration (MBA) mit dem Schwerpunkt auf Business Process Management zu erwerben.