Laut Thompson hat das CFRS eine Zeitersparnis von 60 Prozent und 90 Prozent bei der Prozessentwicklung und -einführung erzielt. „Ein Prozess, der eine Woche gedauert hat, dauert jetzt nur noch einen Tag oder vielleicht nur noch wenige Stunden“, sagt er. „BPM on Cloud war für uns revolutionär. Entwickler finden den Prozess der Entwicklung intelligenter Prozesse auf IBM BPM in der Cloud viel flexibler. So können wir uns auf den Geschäftsprozess konzentrieren, anstatt uns Gedanken über die Infrastruktur machen zu müssen.“

Der Fokus der Entwickler liegt zunächst auf administrativen Prozessen.„STEP hilft uns zu verstehen, wie unsere Verwaltungsprozesse funktionieren, sie zu verbessern und diese Verbesserung nachzuweisen, bevor wir uns mit den Abläufen befassen“, sagt Herr Franklin.„Wir bieten eine Grundlage, auf der Prozesse in den Bereichen kommunale Prävention, Notfallmaßnahmen, öffentliche Bildung und Rekrutierung von Feuerwehrleuten aufgebaut werden können.“



Diese Grundlage hat es der CFRS ermöglicht, unter den britischen Feuerwehren eine Vorreiterrolle einzunehmen, da sie die IBM-Cloud-Technologie nutzt, um Verwaltungssysteme, Daten und Prozesse mit anderen Dienststellen gemeinsam zu nutzen.Es ist geplant, dass CFRS mit der britischen Regierung zusammenarbeitet, um die Zusammenarbeit und Akzeptanz auf landesweiter Ebene voranzutreiben.



Dieses Ziel wurde bereits in begrenztem Umfang erreicht.Der erste Vorstoß von CFS in ein cloudbasiertes, öffentlich zugängliches Verfahren, die Rekrutierung neuer Feuerwehrleute auf Abruf, wurde zusammen mit 14 anderen Feuerwehren zur Überprüfung von Rekruten entwickelt.Der Prozess wurde gemeinsam mit der Absicht konzipiert, ein einheitliches Verfahren für alle Feuerwehren zu etablieren.Auch dort verbessern sich die Effizienzen.



„Wir haben eine Zeitersparnis von bis zu 80 Prozent durch die Eliminierung doppelter oder sogar dreifacher Dateneingaben gemessen“, sagt Herr Thompson."Darüber hinaus konnten wir die Qualität der Daten verbessern, und die bessere Qualität der Daten hilft uns, besser zu verstehen, wer sich als Feuerwehrmann für den Bereitschaftsdienst bewirbt - woher er kommt, welchen Hintergrund er hat und in welcher Branche er beruflich tätig ist.Wir erfassen diese Daten jetzt auf eine viel qualitativere Art und Weise."



Er plant, alle intelligenten internen Prozesse von CFRS in die Cloud zu verlagern.„Wir haben einfach das Gefühl, dass das die Zukunft ist.Es ist flexibler und sicherlich viel schneller zu entwickeln.Aber was noch wichtiger ist: Wir können bei Backoffice-Prozessen und mit Systemen zusammenarbeiten, die Feuerwehrleute zu den Einsatzorten schicken.“



Die IBM Cloud-Plattform hat auch die Zusammenarbeit mit anderen Notfalldiensten erweitert.„Wir wenden uns an andere Feuerwehr- und Rettungsdienste und zeigen ihnen, was wir getan haben und welche Effizienz wir erzielt haben“, sagt Herr Thompson."Es gibt fast keine Anlaufkosten für die Ausführung intelligenterer Prozesse in der Cloud, daher sind diese anderen Dienste eher geeignet, sich uns anzuschließen.Wir könnten im ganzen Land enorme Effizienzsteigerungen erzielen.IBM BPM on Cloud und BlueWorks sind ein vielversprechendes Framework, um als Feuerwehren zusammenzukommen und gemeinsame Arbeitsweisen nicht nur auf menschlicher Seite zu finden, sondern auch gemeinsame technische Paradigmen für die Systemintegration und den Datenaustausch zu entwickeln.Das ist mächtig.Und was mich an der Prozessverbesserung mit BPM on Cloud vielleicht am meisten begeistert, ist, dass wir einen schrittweisen Ansatz verfolgen und sehen können, wie kleine Verbesserungen plötzlich große Vorteile bringen können.“